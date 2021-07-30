Противотанковые управляемые ракеты и снайперские комплексы. РФ завезла в ОРДЛО новое вооружение – украинская разведка

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ усиливает боевые способности соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.
"В течение текущего месяца через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ было ввезено более 1,4 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе противотанковые управляемые ракеты, снайперские комплексы, противотанковые и противопехотные мины", – говорится в сообщении.
Помимо этого, на оккупированную территорию в Луганской области после ремонта на предприятиях РФ привезены самоходные артиллерийские установки.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.