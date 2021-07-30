Противотанковые управляемые ракеты и снайперские комплексы. РФ завезла в ОРДЛО новое вооружение – украинская разведка

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ усиливает боевые способности соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.

"В течение текущего месяца через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ было ввезено более 1,4 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе противотанковые управляемые ракеты, снайперские комплексы, противотанковые и противопехотные мины", – говорится в сообщении.

Помимо этого, на оккупированную территорию в Луганской области после ремонта на предприятиях РФ привезены самоходные артиллерийские установки.