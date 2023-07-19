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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путину легче уничтожить Запорожскую АЭС, чем вернуть ее под контроль Украины – экс-глава ГУР Кондратюк

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ЗАЭС оккупанты контролируют с марта 2022 года
ЗАЭС оккупанты контролируют с марта 2022 года
Фото: ЕРА

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может приказать взорвать контролируемую оккупантами Запорожскую АЭС. Об этом бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 19 июля.

"Мне кажется, самая большая их задача сегодня – разрушить этот ценный актив Украины. Почему? Потому что ЗАЭС оказывает большое влияние на энергетическую систему Украины, и сама стоимость этого актива – это примерно $100 млрд, чтобы построить такую станцию", – сказал он.

Экс-глава ГУР предполагает, что оккупанты "могут разрушить либо машинное отделение, либо какие-то технические вещи, которые сделают невозможным в дальнейшем ввод их в эксплуатацию".

"Сегодня четыре реактора [ЗАЭС из шести] уже остановлены, и один находится в теплом состоянии. То есть это делает невозможным создание ядерного взрыва. Хотя по своей мощи Запорожская АЭС самая большая в Европе, и угроза от нее равна 600 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Но что сейчас думает Россия? Даже если будет какой-то подрыв, там не будет тучи, которой распространялась бы радиация на тысячи километров", – объяснил Кондратюк.

Журналист спросил его, есть ли у украинских военных возможность "без взрыва зайти на территорию Запорожской атомной электростанции и взять ее под контроль".

"Теоретически – да. Но для Путина это тоже ценный актив. Без атомной электростанции будет очень тяжело найти электроэнергию для оккупированного Крыма. При любом штурме, а я знаю, что такие попытки Украиной там уже происходили раньше, Путину будет легче ее вообще уничтожить, чем просто отдать", – ответил Кондратюк.

Он считает, что взять ЗАЭС под контроль "можно только путем создания котла, то есть создать условия, при которых они поймут, что то, что они могут создать, у них не получится, и будут соответствующие наказания и последствия, и в то же время создать условия, при которых они просто оставят станцию под международным контролем".

По словам Кондратюка, если РФ взорвет ЗАЭС – это будет сигнал миру, что Путина "можно остановить только одним путем – физическим, и Путин тоже должен понимать это".

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.

6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.

По данным Запорожской ОВА на 13 июля, на ЗАЭС находится около 500 россиян – военных и гражданских работников станции. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находятся оружие и взрывчатка, добавили в ОВА.

19 июля ГУР сообщило, что российские спецслужбы могут готовить на ЗАЭС операцию под чужим флагом, чтобы обвинить в атаке Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, АЭС, Запорожская АЭС, Валерий Кондратюк, электростанция, россияне, ЗАЭС
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