Путину легче уничтожить Запорожскую АЭС, чем вернуть ее под контроль Украины – экс-глава ГУР Кондратюк

"Мне кажется, самая большая их задача сегодня – разрушить этот ценный актив Украины. Почему? Потому что ЗАЭС оказывает большое влияние на энергетическую систему Украины, и сама стоимость этого актива – это примерно $100 млрд, чтобы построить такую станцию", – сказал он.

Экс-глава ГУР предполагает, что оккупанты "могут разрушить либо машинное отделение, либо какие-то технические вещи, которые сделают невозможным в дальнейшем ввод их в эксплуатацию".

"Сегодня четыре реактора [ЗАЭС из шести] уже остановлены, и один находится в теплом состоянии. То есть это делает невозможным создание ядерного взрыва. Хотя по своей мощи Запорожская АЭС самая большая в Европе, и угроза от нее равна 600 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Но что сейчас думает Россия? Даже если будет какой-то подрыв, там не будет тучи, которой распространялась бы радиация на тысячи километров", – объяснил Кондратюк.

Журналист спросил его, есть ли у украинских военных возможность "без взрыва зайти на территорию Запорожской атомной электростанции и взять ее под контроль".

"Теоретически – да. Но для Путина это тоже ценный актив. Без атомной электростанции будет очень тяжело найти электроэнергию для оккупированного Крыма. При любом штурме, а я знаю, что такие попытки Украиной там уже происходили раньше, Путину будет легче ее вообще уничтожить, чем просто отдать", – ответил Кондратюк.

Он считает, что взять ЗАЭС под контроль "можно только путем создания котла, то есть создать условия, при которых они поймут, что то, что они могут создать, у них не получится, и будут соответствующие наказания и последствия, и в то же время создать условия, при которых они просто оставят станцию под международным контролем".

По словам Кондратюка, если РФ взорвет ЗАЭС – это будет сигнал миру, что Путина "можно остановить только одним путем – физическим, и Путин тоже должен понимать это".