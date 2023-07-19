Путину легче уничтожить Запорожскую АЭС, чем вернуть ее под контроль Украины – экс-глава ГУР Кондратюк

"Мне кажется, самая большая их задача сегодня – разрушить этот ценный актив Украины. Почему? Потому что ЗАЭС оказывает большое влияние на энергетическую систему Украины, и сама стоимость этого актива – это примерно $100 млрд, чтобы построить такую станцию", – сказал он.
Экс-глава ГУР предполагает, что оккупанты "могут разрушить либо машинное отделение, либо какие-то технические вещи, которые сделают невозможным в дальнейшем ввод их в эксплуатацию".
"Сегодня четыре реактора [ЗАЭС из шести] уже остановлены, и один находится в теплом состоянии. То есть это делает невозможным создание ядерного взрыва. Хотя по своей мощи Запорожская АЭС самая большая в Европе, и угроза от нее равна 600 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Но что сейчас думает Россия? Даже если будет какой-то подрыв, там не будет тучи, которой распространялась бы радиация на тысячи километров", – объяснил Кондратюк.
Журналист спросил его, есть ли у украинских военных возможность "без взрыва зайти на территорию Запорожской атомной электростанции и взять ее под контроль".
"Теоретически – да. Но для Путина это тоже ценный актив. Без атомной электростанции будет очень тяжело найти электроэнергию для оккупированного Крыма. При любом штурме, а я знаю, что такие попытки Украиной там уже происходили раньше, Путину будет легче ее вообще уничтожить, чем просто отдать", – ответил Кондратюк.
Он считает, что взять ЗАЭС под контроль "можно только путем создания котла, то есть создать условия, при которых они поймут, что то, что они могут создать, у них не получится, и будут соответствующие наказания и последствия, и в то же время создать условия, при которых они просто оставят станцию под международным контролем".
По словам Кондратюка, если РФ взорвет ЗАЭС – это будет сигнал миру, что Путина "можно остановить только одним путем – физическим, и Путин тоже должен понимать это".
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".
4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.
6 июля Буданов заявил, что вероятность российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС уменьшается.
По данным Запорожской ОВА на 13 июля, на ЗАЭС находится около 500 россиян – военных и гражданских работников станции. Украинских сотрудников ЗАЭС не допускают в зоны, где находятся оружие и взрывчатка, добавили в ОВА.
19 июля ГУР сообщило, что российские спецслужбы могут готовить на ЗАЭС операцию под чужим флагом, чтобы обвинить в атаке Украину.