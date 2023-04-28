Ракетный удар по Николаеву. Игнат заявил, что оккупанты били по городу не "Калибрами", а "Искандерами"

По его словам, россияне атаковали Николаев не с моря, а с суши.
"По уточненной информации, с южного направления летели "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая в принципе имеет такие же тактико-технические характеристики, как "Калибр", но "Искандер-К" – это ракета наземного, а не морского базирования", – сказал Игнат.
Он отметил, что эти ракеты довольно трудно сбить, поскольку они летят низко над землей, что затрудняет их обнаружение системами ПВО.
Российские захватчики обстреляли Николаев в ночь на 27 апреля, в результате атаки погиб один мирный житель и ранены 23 человека, в том числе ребенок. В оперативном командовании "Юг" изначально сообщали, что противник атаковал город четырьмя ракетами "Калибр".
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. Но оккупанты продолжают атаковать населенные пункты региона.