Ракетный удар по Николаеву. Игнат заявил, что оккупанты били по городу не "Калибрами", а "Искандерами"

По словам Игната, россияне атаковали Николаев не с моря, а с суши Фото: Сєнкевич Online / Telegram

По его словам, россияне атаковали Николаев не с моря, а с суши.

"По уточненной информации, с южного направления летели "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая в принципе имеет такие же тактико-технические характеристики, как "Калибр", но "Искандер-К" – это ракета наземного, а не морского базирования", – сказал Игнат.

Он отметил, что эти ракеты довольно трудно сбить, поскольку они летят низко над землей, что затрудняет их обнаружение системами ПВО.

Российские захватчики обстреляли Николаев в ночь на 27 апреля, в результате атаки погиб один мирный житель и ранены 23 человека, в том числе ребенок. В оперативном командовании "Юг" изначально сообщали, что противник атаковал город четырьмя ракетами "Калибр".