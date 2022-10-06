"Раненые медленно умирали". В "Азове" рассказали, почему решили сдаться в плен в Мариуполе

"На тот момент у нас было 600 раненых, и 300 из них просто гнили, они медленно умирали. Поэтому командный состав единогласно принял решение пойти в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь раненым. У нас не было достаточно лекарств и оборудования", – сказал он.

Кротевич добавил, что это решение было согласовано с руководством страны и власти дали им право выбора.