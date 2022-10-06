"Раненые медленно умирали". В "Азове" рассказали, почему решили сдаться в плен в Мариуполе

"На тот момент у нас было 600 раненых, и 300 из них просто гнили, они медленно умирали. Поэтому командный состав единогласно принял решение пойти в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь раненым. У нас не было достаточно лекарств и оборудования", – сказал он.
Кротевич добавил, что это решение было согласовано с руководством страны и власти дали им право выбора.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.