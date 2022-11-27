Разведка Британии назвала места активных боев на Донбассе

Район вокруг Павловки и Угледара был ареной ожесточенных боев в течение последних двух недель, хотя небольшая часть территории перешла из рук в руки, говорится в сообщении.

И у России, и у Украины на этом участке сосредоточены значительные силы, при этом российская морская пехота понесла тяжелые потери, сообщает разведка. Этот район остается напряженным, вероятно, отчасти потому, что Россия оценивает этот район как плацдарм для будущего крупного наступления на север с целью захвата оставшейся части удерживаемой Украиной Донецкой области.

Однако вряд ли Россия сможет сконцентрировать достаточно качественные силы для достижения оперативного прорыва, считает британская разведка.