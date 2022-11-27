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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разведка Британии назвала места активных боев на Донбассе

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Британская разведка рассказала о ситуации на Донбассе
Британская разведка рассказала о ситуации на Донбассе
Фото: EPA

Россия хочет захватить города Павловка и Угледар на юге центральной части Донецкой области, чтобы обеспечить себе крупное наступление на север. Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, опубликованном в Twitter министерства обороны страны 27 ноября.

Район вокруг Павловки и Угледара был ареной ожесточенных боев в течение последних двух недель, хотя небольшая часть территории перешла из рук в руки, говорится в сообщении.

И у России, и у Украины на этом участке сосредоточены значительные силы, при этом российская морская пехота понесла тяжелые потери, сообщает разведка. Этот район остается напряженным, вероятно, отчасти потому, что Россия оценивает этот район как плацдарм для будущего крупного наступления на север с целью захвата оставшейся части удерживаемой Украиной Донецкой области.

Однако вряд ли Россия сможет сконцентрировать достаточно качественные силы для достижения оперативного прорыва, считает британская разведка.

Контекст:

По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

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