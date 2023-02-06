"Реально, просто нелюди". ГУР перехватило разговор оккупанта с женой о российском командовании

Оккупанты в разговорах с родственниками обсуждают командование, которое не ценит их жизни Фото: EPA

"Ну реально, как будто просто нелюди, нелюди... Реально, всем пох...й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем пох...й, вот так вот. Реально всем насрать на человеческие жизни", – говорит женщина.

В частности, она недовольна тем, что российским военным не дают отпусков и увольнительных, не отпускают домой даже на неделю.

Она предлагает написать коллективную жалобу, "поразговаривать с главным" и просит мужа, который воюет в Украине, не продолжать контракт.

"Надо что-то писать, что-то делать с этим, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда-то обращаться. Я просто не знаю, что можно сделать... Они ох...ели, так и сказать, и больше не продлевать ничего. Не продлевать можно ж контракт?" – спрашивает жена оккупанта.