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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Реально, просто нелюди". ГУР перехватило разговор оккупанта с женой о российском командовании

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Оккупанты в разговорах с родственниками обсуждают командование, которое не ценит их жизни
Оккупанты в разговорах с родственниками обсуждают командование, которое не ценит их жизни
Фото: EPA

Жена российского оккупанта недовольна отношением командования к подчиненным и просит мужа не продлевать контракт. Телефонный разговор россиян перехватило и опубликовало ГУР Минобороны Украины.

"Ну реально, как будто просто нелюди, нелюди... Реально, всем пох...й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем пох...й, вот так вот. Реально всем насрать на человеческие жизни", – говорит женщина.

В частности, она недовольна тем, что российским военным не дают отпусков и увольнительных, не отпускают домой даже на неделю.

Она предлагает написать коллективную жалобу, "поразговаривать с главным" и просит мужа, который воюет в Украине, не продолжать контракт.

"Надо что-то писать, что-то делать с этим, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда-то обращаться. Я просто не знаю, что можно сделать... Они ох...ели, так и сказать, и больше не продлевать ничего. Не продлевать можно ж контракт?" – спрашивает жена оккупанта.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/593725389262657/

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 6 февраля, украинские военные с начала полномасштабного вторжения уничтожили около 132 тыс. оккупантов, более 3,2 тыс. танков и тысячи единиц другой техники.

Теги: война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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