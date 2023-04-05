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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Решения уже выполняются". Зеленский рассказал о военном совещании в спецформате

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Зеленский отметил, что он постоянно на связи с командующими
Зеленский отметил, что он постоянно на связи с командующими
Фото: president.gov.ua

4 апреля в Украине провели специальное совещание по поводу ситуации на фронте. Об этом в видеообращении по итогам дня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Постоянно на связи с нашими командующими, которые противостоят государству-злу на поле боя. Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал [Александр] Сырский – относительно Бахмута; главком [ВСУ], руководитель ГУР – относительно общей военной ситуации; Министерство обороны – относительно поставки боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников", – объяснил он.

Президент подчеркнул, что "решения уже выполняются".

"Я благодарю всех, кто в бою ради Украины. Авдеевка и Бахмут, Марьинка и Красногоровка, каждое горячее направление... Я благодарю вас, воины", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас активные боевые действия идут на Донбассе, в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, президент
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