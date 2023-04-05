"Решения уже выполняются". Зеленский рассказал о военном совещании в спецформате

Зеленский отметил, что он постоянно на связи с командующими Фото: president.gov.ua

"Постоянно на связи с нашими командующими, которые противостоят государству-злу на поле боя. Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал [Александр] Сырский – относительно Бахмута; главком [ВСУ], руководитель ГУР – относительно общей военной ситуации; Министерство обороны – относительно поставки боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников", – объяснил он.

Президент подчеркнул, что "решения уже выполняются".

"Я благодарю всех, кто в бою ради Украины. Авдеевка и Бахмут, Марьинка и Красногоровка, каждое горячее направление... Я благодарю вас, воины", – сказал Зеленский.

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