"Решения уже выполняются". Зеленский рассказал о военном совещании в спецформате

"Постоянно на связи с нашими командующими, которые противостоят государству-злу на поле боя. Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал [Александр] Сырский – относительно Бахмута; главком [ВСУ], руководитель ГУР – относительно общей военной ситуации; Министерство обороны – относительно поставки боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников", – объяснил он.
Президент подчеркнул, что "решения уже выполняются".
"Я благодарю всех, кто в бою ради Украины. Авдеевка и Бахмут, Марьинка и Красногоровка, каждое горячее направление... Я благодарю вас, воины", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас активные боевые действия идут на Донбассе, в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.