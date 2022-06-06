Республика Корея может принять участие в послевоенном восстановлении Украины – Шуляк

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет Фото: Олена Шуляк — голова партії "Слуга народу" / Facebook

"Корея может присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Потребность в ней официальная делегация во главе с руководителем правящей партии Республики Корея, господином Ли Джун Соком, имела возможность сегодня увидеть в Буче и Ирпене своими глазами", – сказала Шуляк.

По ее словам, представители Кореи будут обсуждать этот вопрос с руководством своей страны.

"По словам господина Ли Джун Сока, после увиденного и услышанного в Украине он обязательно встретится с президентом Юном Сок Йолем, чтобы обсудить разные варианты помощи. Я же благодарна за визит и искренне надеюсь, что Южная Корея может присоединиться к странам, уже официально заявившим о желании получить "шефство" над восстановлением украинских регионов, городов, сел, объектов, пострадавших от кровавых рашистов", – подытожила глава "Слуги народа".

Война России против Украины. Главное (обновляется)



Шуляк рассказывала, что восстанавливать украинские регионы и города уже выразили желание Эстония, Великобритания, Испания, Тайвань, Греция и другие страны. Глава "Слуги народа" отмечала, что при восстановлении уничтоженного во время войны жилья особое внимание будут уделять фактору безопасности и проектировать новые дома с современными комфортными бомбоубежищами.