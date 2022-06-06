Республика Корея может принять участие в послевоенном восстановлении Украины – Шуляк

"Корея может присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Потребность в ней официальная делегация во главе с руководителем правящей партии Республики Корея, господином Ли Джун Соком, имела возможность сегодня увидеть в Буче и Ирпене своими глазами", – сказала Шуляк.
По ее словам, представители Кореи будут обсуждать этот вопрос с руководством своей страны.
"По словам господина Ли Джун Сока, после увиденного и услышанного в Украине он обязательно встретится с президентом Юном Сок Йолем, чтобы обсудить разные варианты помощи. Я же благодарна за визит и искренне надеюсь, что Южная Корея может присоединиться к странам, уже официально заявившим о желании получить "шефство" над восстановлением украинских регионов, городов, сел, объектов, пострадавших от кровавых рашистов", – подытожила глава "Слуги народа".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шуляк рассказывала, что восстанавливать украинские регионы и города уже выразили желание Эстония, Великобритания, Испания, Тайвань, Греция и другие страны. Глава "Слуги народа" отмечала, что при восстановлении уничтоженного во время войны жилья особое внимание будут уделять фактору безопасности и проектировать новые дома с современными комфортными бомбоубежищами.
Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 мая. По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.