Резников озвучил ежедневные потери Украины в войне против РФ

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 114 130 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, Россия каждый день теряет "приблизительно 500 или 600" захватчиков, в то время как потери Украины составляют десятую часть от этого числа.

Министр также добавил, что в Соледаре Донецкой области "очень сложная" ситуация, однако она находится "под контролем" ВСУ.