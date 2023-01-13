Резников озвучил ежедневные потери Украины в войне против РФ

По его словам, Россия каждый день теряет "приблизительно 500 или 600" захватчиков, в то время как потери Украины составляют десятую часть от этого числа.
Министр также добавил, что в Соледаре Донецкой области "очень сложная" ситуация, однако она находится "под контролем" ВСУ.
Украину защищают 700 тыс. человек, заявлял президент Украины Владимир Зеленский 21 мая 2022 года.
Резников 9 июня говорил, что на том этапе войны до 100 украинских военнослужащих гибли и до 500 получали ранения ежедневно.
В конце июня Зеленский отмечал, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек".
По данным Генштаба ВСУ на 13 января 2023 года, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 114 130 российских оккупантов.