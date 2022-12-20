Резников заявил, что каждый день будет рассказывать о военных преступлениях России

"Россия потратила сотни миллиардов долларов на бредовую идею завоевания Украины и стала террористическим государством, нарушившим большинство конвенций о правилах ведения войны. Каждый день я буду уделять внимание некоторым из этих нарушений", – написал Резников.

russia spent hundreds of billions of dollars on the delusional idea of conquering Ukraine and became a terrorist state, violating most conventions on the rules of warfare.

I will focus everyday on some of those violations. #tribunal4russia

1/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 20, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)