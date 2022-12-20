Резников заявил, что каждый день будет рассказывать о военных преступлениях России

"Россия потратила сотни миллиардов долларов на бредовую идею завоевания Украины и стала террористическим государством, нарушившим большинство конвенций о правилах ведения войны. Каждый день я буду уделять внимание некоторым из этих нарушений", – написал Резников.
russia spent hundreds of billions of dollars on the delusional idea of conquering Ukraine and became a terrorist state, violating most conventions on the rules of warfare.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 20, 2022
I will focus everyday on some of those violations. #tribunal4russia
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 декабря в Министерстве внутренних дел сообщили, что от действий российских оккупантов в Украине погибло более 9,4 тыс. мирных жителей.
Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.
Пресс-служба МВД 8 декабря сообщала, что Национальная полиция Украины расследует 47 651 уголовное дело по фактам совершения преступлений российскими военными.