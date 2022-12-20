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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что каждый день будет рассказывать о военных преступлениях России

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Резников: Россия потратила сотни миллиардов долларов на бредовую идею завоевания Украины и стала террористическим государством
Резников: Россия потратила сотни миллиардов долларов на бредовую идею завоевания Украины и стала террористическим государством
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников 20 декабря в Twitter заявил, что каждый день будет рассказывать о военных преступлениях РФ.

"Россия потратила сотни миллиардов долларов на бредовую идею завоевания Украины и стала террористическим государством, нарушившим большинство конвенций о правилах ведения войны. Каждый день я буду уделять внимание некоторым из этих нарушений", – написал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 декабря в Министерстве внутренних дел сообщили, что от действий российских оккупантов в Украине погибло более 9,4 тыс. мирных жителей

Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Пресс-служба МВД 8 декабря сообщала, что Национальная полиция Украины расследует 47 651 уголовное дело по фактам совершения преступлений российскими военными.

Теги: Россия, Украина, террористы, Алексей Резников, преступление, война России против Украины
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