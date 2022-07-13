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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ в Черном море сосредоточила четыре носителя ракет "Калибр" с 24 ракетами – ВМС ВСУ

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РФ неоднократно обстреливала Украину "Калибрами" с Черного моря
РФ неоднократно обстреливала Украину "Калибрами" с Черного моря
Фото: EPA

Российские оккупанты сосредоточили в Черном море четыре носителя ракет "Калибр". Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook 13 июля.

"На боевом дежурстве в Черном море враг удерживает четыре носителя опреативно-тактических ракет "Калибр" с общим залпом в 24 ракеты, в акватории Средиземного моря – до пяти носителей опреативно-тактических ракет "Калибр" и до двух ракетных крейсеров. Оккупант продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций шестью кораблями и катерами в Азовском море", – говорится в сообщении.

В ВМС сообщили, что за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю – 25 судов, из них девять судов двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 20 судов, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"Движение гражданских судов через акваторию Азовского моря осуществляется с выключенными передатчиками системы автоматической идентификации (AIS)", – отметили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: ВМС ЗС України / Facebook
Скриншот: ВМС ЗС України / Facebook

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, в том числе "Калибрами", часть из них сбивает украинская ПВО.

По данным Генштаба ВСУ на 13 июля, потери российских оккупантов в войне против Украины достигли около 37 570 военных1649 танков, 217 самолетов, 188 вертолетов, 155 крылатых ракет и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, ВМС Украины, война России против Украины, ракеты, корабли
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