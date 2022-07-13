РФ в Черном море сосредоточила четыре носителя ракет "Калибр" с 24 ракетами – ВМС ВСУ

"На боевом дежурстве в Черном море враг удерживает четыре носителя опреативно-тактических ракет "Калибр" с общим залпом в 24 ракеты, в акватории Средиземного моря – до пяти носителей опреативно-тактических ракет "Калибр" и до двух ракетных крейсеров. Оккупант продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций шестью кораблями и катерами в Азовском море", – говорится в сообщении.

В ВМС сообщили, что за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю – 25 судов, из них девять судов двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 20 судов, из них семь судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"Движение гражданских судов через акваторию Азовского моря осуществляется с выключенными передатчиками системы автоматической идентификации (AIS)", – отметили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: ВМС ЗС України / Facebook