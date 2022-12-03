РФ вывела на боевое дежурство в Черное море 18 кораблей, в том числе четыре ракетоносителя – ОК "Юг"

"Враг вывел сейчас на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести с базы [в оккупированном Крыму], поскольку это может быть очень опасно как из-за шторма, так и в целом в их понимании. Сейчас на боевом дежурстве четыре ракетоносителя, два из которых – подводные. Это 24 ракеты "Калибр", которые готовы к использованию. Нужно понимать, осознавать и помнить, что враг может практиковать массированные ракетные удары, которые они любят делать именно из комплекса надводного, подводного и воздушного базирования. Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся серьезно, выполняем все необходимые меры, но без паники, потому что это тоже оружие врага", – рассказала она.

По словам Гуменюк, погодные условия создают препятствия для флота врага.

"Я часто повторяю, что море на нашей стороне, в этот раз тоже. Наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка", – сказала она.