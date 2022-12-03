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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывела на боевое дежурство в Черное море 18 кораблей, в том числе четыре ракетоносителя – ОК "Юг"

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Суммарный залп ракетоносителей, выведенных в море, составляет 24 "Калибра", отметила Гуменюк
Суммарный залп ракетоносителей, выведенных в море, составляет 24 "Калибра", отметила Гуменюк
Фото: ЕРА

На боевом дежурстве в Черном море сейчас находится 18 российских кораблей, в том числе четыре ракетоносителя. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила 3 декабря в эфире телемарафона, трансляцию ведет канал "Рада".

"Враг вывел сейчас на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести с базы [в оккупированном Крыму], поскольку это может быть очень опасно как из-за шторма, так и в целом в их понимании. Сейчас на боевом дежурстве четыре ракетоносителя, два из которых – подводные. Это 24 ракеты "Калибр", которые готовы к использованию. Нужно понимать, осознавать и помнить, что враг может практиковать массированные ракетные удары, которые они любят делать именно из комплекса надводного, подводного и воздушного базирования. Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся серьезно, выполняем все необходимые меры, но без паники, потому что это тоже оружие врага", – рассказала она.

По словам Гуменюк, погодные условия создают препятствия для флота врага. 

"Я часто повторяю, что море на нашей стороне, в этот раз тоже. Наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка", – сказала она.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черное море, шторм, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк
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