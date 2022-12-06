Россия 5 декабря выпустила по Украине ракет на $400–500 млн – Forbes

Об этом 6 декабря сообщает "Forbes Украина".
Российские войска атаковали Украину более чем 70 ракетами, ВСУ сбили больше 60, сообщало командование Воздушных сил. В частности, оккупанты выпустили 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты типа "Калибр", три крылатые ракеты Х-22, шесть управляемых авиаракет Х-59 и одну Х-31П.
Отмечается, что для расчета стоимости ракет "Forbes Украина" использовало такие оценки: Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, "Калибр" – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн.
В результате общая стоимость всех выпущенных РФ ракет составила $400–500 млн, указывает издание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска 5 декабря провели три волны обстрелов территории Украины. Погибло четыре человека, сообщил президент Владимир Зеленский.
Пуски осуществлялись с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области, с кораблей Черноморского флота РФ, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря, а также с помощью истребителей Су-35, рассказало командование ВС ВСУ.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".