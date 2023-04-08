Россия использовала площадку Совбеза ООН против себя, но ООН полностью обнулила свою репутацию – Подоляк

"Вся большая политика, к сожалению, коррумпирована. Последние 20 лет внешняя политика России – это попытка доминировать на той или иной площадке. Она вкладывала огромные деньги через гранты, партнерские контакты, интеграцию своих граждан в органы управления той или иной организации. В той же ООН заместитель генерального секретаря – россиянин [Владимир] Воронков, который занимается вопросами терроризма. Это ведь нонсенс", – сказал Подоляк.
По его словам, теперь РФ использует результаты этих действий как "последний бастион пророссийского лобби в глобальном мире в целом".
Он подчеркнул, что, в частности, для Латинской Америки или Африки война в Украине не является первоочередной в повестке дня, а ООН ориентируется на эти страны. Таким образом становится возможным председательство страны-агрессора в Совете Безопасности ООН.
Однако, напомнил Подоляк, попытка России провести заседание по вывозу украинских детей с оккупированных территорий в РФ вызвала "правильную и четкую реакцию", а резолюция с осуждением РФ была достаточно жесткой, чтобы России не было смысла говорить об этом – "разве что для суда в Гааге".
"Они использовали эту площадку против себя", – считает советник главы ОП.
В то же время, по его мнению, "ООН полностью обнулила свою репутацию".
"Институционально мне кажется, что это все обнуляет репутацию. Нет доверия к ООН у больших стран. Нет доверия к МАГАТЭ, Международному – подчеркиваю – Красному Кресту. Украинский Красный Крест очень мощно работает по обеспечению наших людей и на временно оккупированных территориях. Что касается международного – то их практически нет, не существует", – сказал Подоляк.
Международные институты сейчас "демонстрируют абсолютное непонимание, что такое цивилизационные ценности", и поддерживают россиян, если те дают деньги, резюмировал он.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
С 1 апреля 2023 года Россия в порядке ротации на месяц приняла председательство в Совбезе ООН. Кислица заявлял, что в случае, если члены Совбеза ООН допустят председательство России, то 1 апреля станет "самым печальным днем в истории ООН после российского вторжения".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "пощечиной международному сообществу" председательство государства-агрессора в Совбезе ООН.
The Guardian 31 марта писала, что США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Но бойкот или другие формы протеста, по данным издания, не планируются.