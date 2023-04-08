Россия использовала площадку Совбеза ООН против себя, но ООН полностью обнулила свою репутацию – Подоляк

"Вся большая политика, к сожалению, коррумпирована. Последние 20 лет внешняя политика России – это попытка доминировать на той или иной площадке. Она вкладывала огромные деньги через гранты, партнерские контакты, интеграцию своих граждан в органы управления той или иной организации. В той же ООН заместитель генерального секретаря – россиянин [Владимир] Воронков, который занимается вопросами терроризма. Это ведь нонсенс", – сказал Подоляк.

По его словам, теперь РФ использует результаты этих действий как "последний бастион пророссийского лобби в глобальном мире в целом".

Он подчеркнул, что, в частности, для Латинской Америки или Африки война в Украине не является первоочередной в повестке дня, а ООН ориентируется на эти страны. Таким образом становится возможным председательство страны-агрессора в Совете Безопасности ООН.

Однако, напомнил Подоляк, попытка России провести заседание по вывозу украинских детей с оккупированных территорий в РФ вызвала "правильную и четкую реакцию", а резолюция с осуждением РФ была достаточно жесткой, чтобы России не было смысла говорить об этом – "разве что для суда в Гааге".

"Они использовали эту площадку против себя", – считает советник главы ОП.

В то же время, по его мнению, "ООН полностью обнулила свою репутацию".

"Институционально мне кажется, что это все обнуляет репутацию. Нет доверия к ООН у больших стран. Нет доверия к МАГАТЭ, Международному – подчеркиваю – Красному Кресту. Украинский Красный Крест очень мощно работает по обеспечению наших людей и на временно оккупированных территориях. Что касается международного – то их практически нет, не существует", – сказал Подоляк.

Международные институты сейчас "демонстрируют абсолютное непонимание, что такое цивилизационные ценности", и поддерживают россиян, если те дают деньги, резюмировал он.