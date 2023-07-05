Россия может отправить на войну еще больше чеченцев и заключенных, чтобы заменить вагнеровцев – Bloomberg

По словам разведчиков, хотя уход "Вагнера", как ожидается, не изменит ход войны в Украине, желание президента страны-агрессора Владимира Путина избежать полной военной мобилизации означает, что в ближайшие недели Россия, вероятно, отправит на передовую еще больше чеченцев и осужденных.

Европейские официальные лица также заявили, что, взяв на себя вербовку осужденных, министерство обороны РФ неуклонно увеличивало количество заключенных в армии примерно до 15 тыс. человек, и это число, вероятно, еще больше возрастет. Около 2 тыс. человек служат в так называемых штрафных воинских частях "Штурм Z".

Неясно, сколько дополнительных войск может предоставить Чечня. В мае аналитики Института изучения войны говорили, что Кремль может рассматривать их "как неиспользованную ударную силу, которая может восстановить способность России поддерживать одновременные наступательные усилия". Тем не менее их участие главным образом в тыловых операциях в прошлом году "может свидетельствовать о том, что [глава Чечни Рамзан] Кадыров не решается задействовать свои силы в наступательных операциях".