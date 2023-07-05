Россия может отправить на войну еще больше чеченцев и заключенных, чтобы заменить вагнеровцев – Bloomberg

По словам разведчиков, хотя уход "Вагнера", как ожидается, не изменит ход войны в Украине, желание президента страны-агрессора Владимира Путина избежать полной военной мобилизации означает, что в ближайшие недели Россия, вероятно, отправит на передовую еще больше чеченцев и осужденных.
Европейские официальные лица также заявили, что, взяв на себя вербовку осужденных, министерство обороны РФ неуклонно увеличивало количество заключенных в армии примерно до 15 тыс. человек, и это число, вероятно, еще больше возрастет. Около 2 тыс. человек служат в так называемых штрафных воинских частях "Штурм Z".
Неясно, сколько дополнительных войск может предоставить Чечня. В мае аналитики Института изучения войны говорили, что Кремль может рассматривать их "как неиспользованную ударную силу, которая может восстановить способность России поддерживать одновременные наступательные усилия". Тем не менее их участие главным образом в тыловых операциях в прошлом году "может свидетельствовать о том, что [глава Чечни Рамзан] Кадыров не решается задействовать свои силы в наступательных операциях".
В РФ 23–24 июня проходил мятеж Пригожина. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а президент страны-агрессора РФ Владимир Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня основатель "Вагнера" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".
Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Александра Лукашенко.
24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 26 июня росСМИ выяснили, что дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" не закрыто.
26 июня Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. Лукашенко в тот же день рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.
28 июня The Wall Street Journal писала, что, затевая "поход на Москву", Пригожин планировал взять в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Но о плане основателя ЧВК за два дня до того, как он должен был быть выполнен, узнала ФСБ, написало издание.