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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия начала формировать новые армейские силы для войны в Украине – британская разведка

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Россияне могут сформировать новую армию, говорят в разведке
Россияне могут сформировать новую армию, говорят в разведке
Фото: EPA

За последние два месяца Россия, вероятно, начала формировать крупные новые соединения, чтобы усилить свои наземные силы. К ним относится, в частности, 25-я общевойсковая армия, сообщает 2 августа в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

После вторжения в Украину Россия в основном задействовала мобилизованных резервистов для пополнения военных формирований или состава территориальной обороны. Она редко формировала новые военные образования, такие как общевойсковые армии, которые были созданы как самодостаточная сила. Исключение составил созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал себя плохо, говорится в сообщении.

По данным разведки, Россия, скорее всего, развернет новое формирование в качестве резерва в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед НАТО.

Без новой крупной волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы снабдить хотя бы одну новую армию, отмечается в сообщении.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, российские военные
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