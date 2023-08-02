Россия начала формировать новые армейские силы для войны в Украине – британская разведка

После вторжения в Украину Россия в основном задействовала мобилизованных резервистов для пополнения военных формирований или состава территориальной обороны. Она редко формировала новые военные образования, такие как общевойсковые армии, которые были созданы как самодостаточная сила. Исключение составил созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал себя плохо, говорится в сообщении.

По данным разведки, Россия, скорее всего, развернет новое формирование в качестве резерва в Украине. Однако в долгосрочной перспективе Россия стремится усилить свои силы перед НАТО.

Без новой крупной волны обязательной мобилизации Россия вряд ли найдет достаточно новых войск, чтобы снабдить хотя бы одну новую армию, отмечается в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 August 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/lL2Ac36Q85 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 2, 2023