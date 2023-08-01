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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Не будем ни у кого спрашивать, как и где использовать украинское оружие для уничтожения агрессора: будь то Москва, будь то Санкт-Петербург

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Украине нужна победа, отметил Данилов
Украине нужна победа, отметил Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украина будет применять оружие собственного производства для уничтожения агрессора там, где считает нужным. Об этом 1 августа в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, видеозапись опубликована в YouTube "Суспільне Новини".

Данилова попросили прокомментировать "бавовну" во временно оккупированном Севастополе в Крыму, а также последние атаки беспилотников по Москве.

"Прежде всего это говорит о том, что мы не будем давать покоя этим террористам до того времени, пока они не покинут территорию нашей страны, – сказал секретарь СНБО Украины. – Мы не будем ни у кого спрашивать, каким образом использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны, для того, чтобы уничтожать агрессора там, где мы считаем необходимым: будь то Москва, будь то какие-то другие населенные пункты, будь то Санкт-Петербург".

Украина на это разрешения "ни у кого спрашивать не будет", продолжил Данилов.

"Это наше дело – действовать так, как мы считаем необходимым. Потому что нам нужна победа. И думать, что все будет происходить только на нашей земле, – так не будет", – резюмировал он.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью, опубликованном 14 июля, что на войне "можно и нужно убивать [врага] на его территории". "Если партнеры боятся использовать их оружие – будем убивать своим", – отмечал он.

Контекст:

В ночь на 1 августа беспилотные летательные аппараты атаковали комплекс "Москва-Сити" в столице страны-агрессора РФ. Повреждено одно из зданий.

Это уже вторая атака на "Москву-Сити" за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.

Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.

СМИ сообщали, что за месяц Россию и оккупированный Крым 16 раз атаковали беспилотники.

Теги: Россия, Украина, оружие, Москва, СНБО, Санкт-Петербург, война России против Украины, Алексей Данилов
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