Россия пыталась заглушить связь Starlink для Украины – СМИ

Согласно документу, Москва в течение нескольких месяцев экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить передачу связи Starlink в Украине.

Документ датируется мартом и в нем не указывается, были ли какие-либо из российских испытаний успешными. Но как подчеркивают журналисты, данные разведки США подтверждают то, о чем наблюдатели ранее только догадывались: что программа, якобы предназначенная для защиты спутников Кремля, может быть использована, чтобы атаковать спутники, используемые его противниками.

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях России и "принимают меры по их нейтрализации". Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.

В целом, по словам аналитиков, Кремль имеет семь комплексов "Тобол", которые способны отслеживать спутник. Три из них могут находиться под Моской, в Крыму, а также в Калининграде, то есть рядом с зоной боевых действий, что позволяет атаковать украинские средства связи.