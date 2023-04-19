Россия пыталась заглушить связь Starlink для Украины – СМИ

Согласно документу, Москва в течение нескольких месяцев экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить передачу связи Starlink в Украине.
Документ датируется мартом и в нем не указывается, были ли какие-либо из российских испытаний успешными. Но как подчеркивают журналисты, данные разведки США подтверждают то, о чем наблюдатели ранее только догадывались: что программа, якобы предназначенная для защиты спутников Кремля, может быть использована, чтобы атаковать спутники, используемые его противниками.
Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях России и "принимают меры по их нейтрализации". Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях.
В целом, по словам аналитиков, Кремль имеет семь комплексов "Тобол", которые способны отслеживать спутник. Три из них могут находиться под Моской, в Крыму, а также в Калининграде, то есть рядом с зоной боевых действий, что позволяет атаковать украинские средства связи.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава американской компании SpaceX Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.
Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша, проинформировал 13 января 2023 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 25 января он сообщил, что в феврале Германия передаст Украине еще 10 тыс. терминалов Starlink.