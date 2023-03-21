Starlink блокирует работу терминалов над водой, оккупированной территорией Украины и при большой скорости – The Economist

Отмечается, что на раннем этапе украинцы возлагали надежды на управление беспилотниками при помощи спутников Starlink. Однако теперь компания использует геофиксацию для блокирования использования своих терминалов не только над оккупированной Россией территорией внутри Украины, но и, по словам источника в украинской военной разведке, над водой. Также сигнал блокируется, если приемник движется со скоростью более 100 км/ч.

По этой причине украинские разработчики беспилотников теперь используют ряд других, более дорогих, систем связи, причем часто на одном аппарате устанавливают несколько систем, отмечает издание.

Инсайдер в оборонной промышленности на условиях анонимности сообщил The Economist, что в ближайшие недели Украина должна получить "значительный и высокотехнологичный потенциал". При этом он отметил, что россияне умеют успешно противостоять беспилотникам – они могут глушить частоты, подделывать GPS и отправлять беспилотник на неправильную высоту, с которой он может просто упасть.

Угроза со стороны наземных средств ПВО означает, что украинские разведывательные беспилотники изо всех сил пытаются видеть более чем на 15 км позади российских позиций, рассказал другой эксперт, имеющий недавний опыт наблюдения за действиями беспилотников.