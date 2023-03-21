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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Starlink блокирует работу терминалов над водой, оккупированной территорией Украины и при большой скорости – The Economist

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Терминалы Starlink в Украине блокируются при определенных условиях СМИ
Терминалы Starlink в Украине блокируются при определенных условиях – СМИ
Фото: FEDOROV / Telegrаm

На терминалах Starlink в Украине установлены геодатчики, не позволяющие работать на оккупированных Россией территориях и над водой. Об этом пишет The Economist 21 марта.

Отмечается, что на раннем этапе украинцы возлагали надежды на управление беспилотниками при помощи спутников Starlink. Однако теперь компания использует геофиксацию для блокирования использования своих терминалов не только над оккупированной Россией территорией внутри Украины, но и, по словам источника в украинской военной разведке, над водой. Также сигнал блокируется, если приемник движется со скоростью более 100 км/ч.

По этой причине украинские разработчики беспилотников теперь используют ряд других, более дорогих, систем связи, причем часто на одном аппарате устанавливают несколько систем, отмечает издание.

Инсайдер в  оборонной промышленности на условиях анонимности сообщил The Economist, что в ближайшие недели Украина должна получить "значительный и высокотехнологичный потенциал". При этом он отметил, что россияне умеют успешно противостоять беспилотникам – они могут глушить частоты, подделывать GPS и отправлять беспилотник на неправильную высоту, с которой он может просто упасть.

Угроза со стороны наземных средств ПВО означает, что украинские разведывательные беспилотники изо всех сил пытаются видеть более чем на 15 км позади российских позиций, рассказал другой эксперт, имеющий недавний опыт наблюдения за действиями беспилотников.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава американской компании SpaceX Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.

Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша, проинформировал 13 января 2023 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 25 января он сообщил, что в феврале Германия передаст Украине еще 10 тыс. терминалов Starlink.

9 февраля стало известно, что принадлежащая Маску компания SpaceX предприняла ряд шагов, чтобы помешать Вооруженным силам Украины использовать Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий.

Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink никогда не предназначался для использования "в качестве оружия". По ее словам, компания против того, чтобы Starlink использовали "в наступательных целях".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: ПВО, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, Starlink
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