Россия снимает с хранения истребители МиГ-29 – аналитики

На обнародованных спутниковых снимках за 15 октября видно, как из военного аэродрома у российского города Миллерово вывезли МиГ-29.

Истребители МиГ-29 на этом аэродроме в Ростовской области находились там длительное время. С 2009 по 2014 год этот аэродром не эксплуатировался, уточняет портал mil.in.ua.

1 января 2014 года был возобновлен 31-й истребительный авиационный полк. 25 февраля 2022 года Воздушные Силы ВС Украины баллистической ракетой "Точка-У" нанесли удар по этой авиабазе.

В свою очередь, с аэродрома "Курск" вывезли МиГ-29 СМТ, которые были на хранении и не эксплуатировались последние годы

А на аеродромі Курськ підчистили стоянку із МіГ-29СМТ, які були на.зберіганні та не експлуатувалися останні роки. pic.twitter.com/LYc2t3B2h6 — MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) October 16, 2022

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