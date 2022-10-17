ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия снимает с хранения истребители МиГ-29 – аналитики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эксперты заметили перемещение военной авиатехники в России
Эксперты заметили перемещение военной авиатехники в России
Фото: MilitaryAviationInUa / Twitter

Россия начала вывозить с мест хранения на авиабазах многоцелевые истребители МиГ-29. Об этом 16 октября сообщили аналитики из MilitaryAviationInUa, опираясь на данные свежих спутниковых снимков.

На обнародованных спутниковых снимках за 15 октября видно, как из военного аэродрома у российского города Миллерово вывезли МиГ-29.

Истребители МиГ-29 на этом аэродроме в Ростовской области находились там длительное время. С 2009 по 2014 год этот аэродром не эксплуатировался, уточняет портал mil.in.ua.

1 января 2014 года был возобновлен 31-й истребительный авиационный полк. 25 февраля 2022 года Воздушные Силы ВС Украины баллистической ракетой "Точка-У" нанесли удар по этой авиабазе.

В свою очередь, с аэродрома "Курск" вывезли МиГ-29 СМТ, которые были на хранении и не эксплуатировались последние годы

.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 17 октября Россия потеряла в Украине около 65 320 военнослужащих, в том числе за последние сутки было ликвидировано порядка 320 оккупантов.

Теги: Россия, истребители, российская агрессия, война России против Украины, МиГ-29
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Самая дебильная история в моей жизни". Тринчер потеряла обручальное кольцо за 66 тис. грн
"Поважати ворога до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Красавица, украиночка!", "Какое красивое фото!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару показала себя со спины
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
"Хер вам, а не Украина!" Злата Огневич обратилась к российским оккупантам
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
  "Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
"Нет настроения метать бисер перед свиньями". Рамина Эсхакзай резко поставила на место хейтеров
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (59305)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (46939)
3
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (42483)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (30838)
5
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (27881)
6
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (24275)
7
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (22331)
8
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Поляковой предстала в платье с откровенным декольте (13223)
 
 
 
 