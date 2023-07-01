Россияне более 80 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, ранены пять мирных жителей, в том числе ребенок – ОВА

Противник выпустил по региону 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и с беспилотников. По Херсону – пять снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов", – отметил Прокудин.
В результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили пять мирных жителей, в том числе один ребенок.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.