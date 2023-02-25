Россияне за время войны попали в здание ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове 74 раза – прокуратура

Об этом сообщил 24 февраля на брифинге руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, видео опубликовано на сайте прокуратуры.

По его словам, россияне обстреливали здание из ствольной артиллерии ("Пион"), реактивных систем залпового огня ("Град", "Ураган", "Смерч").

"В результате данных действий институту причинен материальный ущерб более 30 млн грн, а также окружающей природной среде нанесен ущерб на сумму почти 15 млрд грн", – сказал Фильчаков.

Контекст:

Научный центр, в котором расположен "Источник нейтронов", попадал под обстрелы несколько раз – 6-го, 11-го, 26-го, 28 марта, 25 июня 2022 года.

В учреждении отмечали, что еще в день вторжения российской армии, 24 февраля, установку перевели "в глубокое подкритическое состояние".

После одного из обстрелов на территории площадки "Источника нейтронов" обнаружили неразорвавшийся снаряд от РСЗО "Смерч".

В результате обстрелов были повреждены линии электроснабжения, здание и зал установки.