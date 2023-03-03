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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне размещают склады боеприпасов в школах на оккупированных территориях – Центр национального сопротивления

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Россияне делают военные склады из гражданских объектов, говорят в ЦНС
Россияне делают военные склады из гражданских объектов, говорят в ЦНС
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты размещают склады боеприпасов в гражданских объектах и таким образом превращают их в военные цели. Об этом 3 марта сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

По данным ЦНС, склады размещаются в школах как на юге, так и на востоке. При этом россияне знают, что местные сообщают об их расположении украинским военным.

"Поэтому они намеренно обустраивают склады в гражданских зданиях в центре населенных пунктов, подставляя местных под риск детонации", – говорится в сообщении.

Также  россияне усиливают репрессии после каждого удара ВСУ по военным объектам в надежде снизить утечку данных, отмечают в ЦНС. Несмотря на это, на неделе было ряд попаданий по военным объектам оккупантов благодаря действиям украинского подполья.

"Сопротивление оккупации продолжается, несмотря на любые действия врага", – подчеркивают в ЦНС.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Основные бои продолжаются на востоке Украины.

В настоящее время российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

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