Россияне размещают склады боеприпасов в школах на оккупированных территориях – Центр национального сопротивления

По данным ЦНС, склады размещаются в школах как на юге, так и на востоке. При этом россияне знают, что местные сообщают об их расположении украинским военным.

"Поэтому они намеренно обустраивают склады в гражданских зданиях в центре населенных пунктов, подставляя местных под риск детонации", – говорится в сообщении.

Также россияне усиливают репрессии после каждого удара ВСУ по военным объектам в надежде снизить утечку данных, отмечают в ЦНС. Несмотря на это, на неделе было ряд попаданий по военным объектам оккупантов благодаря действиям украинского подполья.

"Сопротивление оккупации продолжается, несмотря на любые действия врага", – подчеркивают в ЦНС.