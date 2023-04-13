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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне в Мариуполе пытались сжечь зерно, оно тлеет в терминале уже полгода – Андрющенко

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Андрющенко рассказал, как оккупанты безуспешно пытались расчистить зерновой терминал
Андрющенко рассказал, как оккупанты безуспешно пытались расчистить зерновой терминал
Фото: EPA

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко рассказал в Telegram 13 апреля, как россияне пытались уничтожить испортившееся зерно.

По его словам, полгода назад россияне попытались украсть 50 тыс. тонн зерна, хранившегося в зерновом терминале. Однако из-за недостаточной мощности электричества у них не получилось запустить оборудование. Тем временем зерно начало портиться.

При этом оккупанты поняли, что зерновой терминал можно легко восстановить, но для этого нужно выбросить испорченное зерно, рассказал Андрющенко. Чтобы упростить себе задачу, решили зерно сжечь, так как пепел было бы легко расчистить, пишет он. По словам Андрющенко, в результате зерно начало не гореть, а тлеть – понемногу, но системно.

"Так, уже полгода Приморский район дышит дымом зерна, зерно тлеет (там еще на год точно), зерновой терминал стоит и будет стоять. Такова история. Показательная для россиян. Здесь обо всем сразу – жадность, мародерство, жопорукость и бестолковость. Одним словом – о России во всех ее проявлениях", – написал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует.

После начала военного вторжения РФ неоднократно сообщалось, что оккупанты воруют и вывозят из Украины зерно

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко, зерно
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