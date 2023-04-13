Россияне в Мариуполе пытались сжечь зерно, оно тлеет в терминале уже полгода – Андрющенко

По его словам, полгода назад россияне попытались украсть 50 тыс. тонн зерна, хранившегося в зерновом терминале. Однако из-за недостаточной мощности электричества у них не получилось запустить оборудование. Тем временем зерно начало портиться.

При этом оккупанты поняли, что зерновой терминал можно легко восстановить, но для этого нужно выбросить испорченное зерно, рассказал Андрющенко. Чтобы упростить себе задачу, решили зерно сжечь, так как пепел было бы легко расчистить, пишет он. По словам Андрющенко, в результате зерно начало не гореть, а тлеть – понемногу, но системно.

"Так, уже полгода Приморский район дышит дымом зерна, зерно тлеет (там еще на год точно), зерновой терминал стоит и будет стоять. Такова история. Показательная для россиян. Здесь обо всем сразу – жадность, мародерство, жопорукость и бестолковость. Одним словом – о России во всех ее проявлениях", – написал Андрющенко.