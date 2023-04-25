Российские оккупанты нанесли 111 ударов по Запорожской области за сутки – ОВА

"За последние сутки террористические войска нанесли 111 ударов по 20 городам и селам на линии разграничения: 91 артобстрел, пять авиаударов, пять из РСЗО и 10 атак с применением БПЛА", – написал глава ОВА.
В настоящее время в администрацию области поступило 11 сообщений о разрушениях, добавил он.
"Российские снаряды крушат коммунальные сети, дома и имущество людей. Каждый факт военного преступления против украинцев будет зафиксирован. Враг обязательно ответит за содеянное", – подытожил Малашко.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье оккупанты захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие населенные пункты региона. В апреле 2023-го каждые сутки в регионе фиксируются десятки российских обстрелов и авиаударов.