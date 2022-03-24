Рыбчинский: Хочу, чтобы хотя бы половина россиян проснулась и перестала бояться одного карлика лилипутина

"Я бы хотел, чтобы проснулась хотя бы половина населения России, и перестала бояться одного карлика, одного лилипутина. Чтобы вышли люди от Петербурга и Москвы до Владивостока. Они рано или поздно выйдут", – отметил Рыбчинский.

Он считает всех молчаливых россиян соучастниками преступлений Путина.

"Все немцы были соучастниками преступлений Гитлера, так или иначе. А потом, когда была одержана победа, немцы пришли к покаянию и построили совершенно другое государство. Это был один и тот же народ. Важно, чтобы и россияне поняли. Я понимаю, трудно это признать, но история России многие века преступна. То, что делает Путин, – это продолжение того, что делалось во времена Петра I, Екатерины II, Александра I, Николая I, Александра II. Все эти крымские войны, войны с Японией и Турцией, преступления Советского Союза, который подавлял в 1956 году венгров, в 1968 году чехов, потом Афганистан... Это продолжение преступной российской имперской традиции. Это однажды всему народу надо понять, что они соучастники преступлений. Всех на скамью в Гааге не усадишь. Но они должны понять, что нормальный человек не может принимать участие в этих чудовищных, антигуманных преступлениях, которые попахивают средневековьем, крестовыми походами", – сказал поэт.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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