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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рыбчинский: Хочу, чтобы хотя бы половина россиян проснулась и перестала бояться одного карлика лилипутина

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Рыбчинский: Действия Путина сегодня продолжение преступной российской имперской традиции
Рыбчинский: Действия Путина сегодня – продолжение преступной российской имперской традиции
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россияне должны понять, что нормальный человек не может принимать участие в таких чудовищных военных преступлениях. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал украинский поэт, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

"Я бы хотел, чтобы проснулась хотя бы половина населения России, и перестала бояться одного карлика, одного лилипутина. Чтобы вышли люди от Петербурга и Москвы до Владивостока. Они рано или поздно выйдут", – отметил Рыбчинский.

Он считает всех молчаливых россиян соучастниками преступлений Путина.

"Все немцы были соучастниками преступлений Гитлера, так или иначе. А потом, когда была одержана победа, немцы пришли к покаянию и построили совершенно другое государство. Это был один и тот же народ. Важно, чтобы и россияне поняли. Я понимаю, трудно это признать, но история России многие века преступна. То, что делает Путин, – это продолжение того, что делалось во времена Петра I, Екатерины II, Александра I, Николая I, Александра II. Все эти крымские войны, войны с Японией и Турцией, преступления Советского Союза, который подавлял в 1956 году венгров, в 1968 году чехов, потом Афганистан... Это продолжение преступной российской имперской традиции. Это однажды всему народу надо понять, что они соучастники преступлений. Всех на скамью в Гааге не усадишь. Но они должны понять, что нормальный человек не может принимать участие в этих чудовищных, антигуманных преступлениях, которые попахивают средневековьем, крестовыми походами", – сказал поэт.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Турция, Афганистан, Япония, война, Юрий Рыбчинский, Алеся Бацман, история, война России против Украины, интервью
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