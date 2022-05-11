С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине разоблачили 88 диверсионно-разведывательных групп

По словам Сергеева, в состав разоблаченных ДРГ входило 757 человек Фото: Національна поліція України / Telegram

По его словам, в состав этих групп входило 757 человек. Для дальнейшей проверки их передали органам Службы безопасности Украины.

Сергеев отметил, что на блокпостах сотрудники полиции ежедневно проверяют более 1000 подозрительных лиц и по меньшей мере 10 оказываются причастными или могут быть причастными к диверсионно-разведывательной деятельности.

"Кроме этого, следователями Национальной полиции открыто 484 производства за коллаборационную деятельность. Объявлены подозрения 72 лицам", – подчеркнул Сергеев.

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