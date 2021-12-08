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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Самая сильная головная боль". Украина потроллила Россию в Twitter

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Жизнь рядом с Россией ассоциируется у украинцев со сплошной головной болью
Жизнь рядом с Россией ассоциируется у украинцев со сплошной головной болью
Фото: Ukraine / Україна / Twitter

На фоне усиления военной агрессии России по отношению к Украине официальный аккаунт Украины в Twitter опубликовал 7 декабря мем о соседстве с РФ, который демонстрирует, что жизнь рядом с этой страной – сплошная головная боль.

На картинке изображены разные типы боли, каждый из которых локализуется в определенном участке головы: мигрень, боль от повышенного давления, стресса.

Боль от жизни рядом с Российской Федерацией на изображении охватывает всю голову,  включая шею.

По состоянию на вечер 8 декабря твит набрал более 266 тыс. лайков и более 73 тыс. ретвитов. Пользователи соцсети тоже начали придумывать собственные мемы на эту тему.

Контекст:

Официальная страница Украины в Twitter появилась в июне 2016 года, сейчас на нее подписаны 207 тыс. человек. Страницу создали сотрудники тогдашней Администрации Президента Украины.

Аккаунт Украины периодически троллит российский, в 2017 году две страницы поспорили в Twitter по поводу того, какое отношение ставшая королевой Франции княжна Анна Ярославна имеет к истории России.

Теги: Россия, Украина, Twitter, агрессия, мем, соцсеть
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