"Самая сильная головная боль". Украина потроллила Россию в Twitter

Жизнь рядом с Россией ассоциируется у украинцев со сплошной головной болью Фото: Ukraine / Україна / Twitter

На картинке изображены разные типы боли, каждый из которых локализуется в определенном участке головы: мигрень, боль от повышенного давления, стресса.

Боль от жизни рядом с Российской Федерацией на изображении охватывает всю голову, включая шею.

По состоянию на вечер 8 декабря твит набрал более 266 тыс. лайков и более 73 тыс. ретвитов. Пользователи соцсети тоже начали придумывать собственные мемы на эту тему.