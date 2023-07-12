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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщило о подозрении бывшему командующему ЧФ РФ за приказ бомбить "Калибрами" Винницу

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Осипов бывший командующий Черноморским флотом РФ
Осипов – бывший командующий Черноморским флотом РФ
Фото: krymr.com

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении адмиралу Черноморского флота страны-агрессора России Игорю Осипову, по приказу которого, вероятно, была обстреляна Винница летом прошлого года. Об этом пресс-служба СБУ 12 июля сообщила в Telegram.

По данным следствия, 14 июля 2022 года Осипов приказал выпустить ракеты "Калибр" по украинской гражданской инфраструктуре с боевого надводного корабля, который базировался вблизи мыса Фиолент оккупированного Крымского полуострова.

"На основании собранных доказательств Осипову сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", – говорится в сообщении. 

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Были повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по пл. Победы. 2 августа стало известно, что скончался врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук. По последним данным СБУ, погибших – 29.

В спецслужбе отметили, что это второе подозрение высокопоставленному оккупанту. В начале года спецслужбы заявили о его причастности  к организации систематических ракетных ударов из акватории Черного моря по населенным пунктам Украины.

Контекст:

По информации российских источников, на которые обратил внимание главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, в августе 2022 года Осипов был уволен с должности командующего Черноморским флотом РФ. Это произошло после взрывов на авиабазе Новофедоровка в Крыму. 9 августа в результате одновременных взрывов двух складов хранения боеприпасов, по данным космических снимков, уничтожено, по минимальным оценкам, восемь российских боевых самолетов, по данным Генштаба ВСУ – девять самолетов.

Еще раньше, 17 мая, Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло об отстранении и аресте Осипова после того, как украинские военные подбили флагман ЧФ РФ "Москва" и он затонул в Черном море.

Теги: СБУ, Винница, Черноморский флот РФ, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, подозрение, погибшие, Игорь Осипов
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