В Ровно суд осудил на 10 лет иностранца, который шпионил за ВСУ для спецслужб РФ

По данным следствия, 67-летний мужчина, который в 2014-2015 годах служил в незаконных формированиях "ДНР", был завербован представителем российских спецслужб. По их заданию он приехал в Ровно под видом волонтера, чтобы собрать информацию о расположении военных подразделений и объектов критической инфраструктуры. Также он занимался подготовкой диверсий, считают прокуроры.

"Фигуранта задержали в феврале при попытке передачи данных сотруднику главного управления генштаба ВС РФ о месте расположения подразделения ВСУ", – говорится в сообщении.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (незаконная передача данных стране-агрессору, участие в террористической организации). Иностранец приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества, решение еще может быть обжаловано в апелляционном суде, отмечают в прокуратуре.