СМИ поговорили с одним из российских отказников, удерживаемых в ОРЛО. Он жалуется на манипуляции и неопытность командования

24 июля издание опубликовало разговор с этим военным. В статье его называют Иваном (имя изменено).

21 июля российское издание "Верстка", ссылаясь на данные правозащитников, СМИ и родственников военных, сообщило, что как минимум 1793 российских военных из 22 регионов РФ отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и по меньшей мере 234 из них насильно удерживают в специальном центре в Брянке.

Военнослужащий, с которым поговорили журналисты The Insider, заявляет, что смог спрятать телефон. Он говорит, что написал рапорт об отказе от участия в войне по моральной неготовности. Вместе с ним такие же рапорты написали около 200 россиян. Часть из них отправилась домой, а некоторым, в том числе Ивану, "повезло меньше" – их отвезли в Брянку. Иван прибыл в лагерь в Брянке 22 июля.

Рапорт, по словам военнослужащего, не является гарантией, что отказника не отправят на фронт. Некоторых отправляют туда насильно, говорит он.

"По слухам, тех, кто отказывался, вывозили в отдаленное место и там обрабатывали. Рассказывали, что там подвал есть и яма. Некоторые сбегали, и больше мы их не видели", – сказал военный.

По словам Ивана, в Луганской области отказникам не говорят, куда их отвезут. Им, как говорит военный, угрожают дисбатом, стройбатом и лагерем, а в самой Брянке сообщают, что нужно будет провести две беседы – с психологом и командованием, которые потом решат дальнейшую судьбу отказника.

Военнослужащий говорит, что в Брянке ему сказали, что у него есть два варианта – идти воевать или отказаться, но в таком случае он попадет в "СИЗО". Так, по его словам, оккупанты называют "яму".

Этот военный намерен отказаться и надеется уехать "без ямы". Также он может вернуться в подразделение.

Иван принимает участие в боевых действиях три месяца. В РФ он не отказался от участия в войне, испугавшись тюремного срока. Сейчас он жалуется на неопытность российского командования и манипуляции со стороны командиров. Самым страшным, что увидел за три месяца на войне, назвал гибель сослуживцев и то, как к ним обращается командование.

"Постоянный обман у нас, постоянная манипуляция. Нам говорят, что пойдем туда, сделаем это и вернемся домой. Мы выполняем эти действия и нам день-два спустя опять говорят идти куда-то. Много солдат гибнут из-за собственной глупости и неопытного командования", – заявил он.