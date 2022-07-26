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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ поговорили с одним из российских отказников, удерживаемых в ОРЛО. Он жалуется на манипуляции и неопытность командования

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По данным СМИ, около 1800 российских военных отказались принимать участие в боевых действиях в Украине
По данным СМИ, около 1800 российских военных отказались принимать участие в боевых действиях в Украине
Фото: ЕРА

Издание The Insider связалось с одним из российских военных, которые отказались воевать против Украины и оказались в так называемом центре для отказников в Брянке Луганской области (территория, подконтрольная боевикам "ЛНР").

24 июля издание опубликовало разговор с этим военным. В статье его называют Иваном (имя изменено). 

21 июля российское издание "Верстка", ссылаясь на данные правозащитников, СМИ и родственников военных, сообщило, что как минимум 1793 российских военных из 22 регионов РФ отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и по меньшей мере 234 из них насильно удерживают в специальном центре в Брянке. 

Военнослужащий, с которым поговорили журналисты The Insider, заявляет, что смог спрятать телефон. Он говорит, что написал рапорт об отказе от участия в войне по моральной неготовности. Вместе с ним такие же рапорты написали около 200 россиян. Часть из них отправилась домой, а некоторым, в том числе Ивану, "повезло меньше" – их отвезли в Брянку. Иван прибыл в лагерь в Брянке 22 июля. 

Рапорт, по словам военнослужащего, не является гарантией, что отказника не отправят на фронт. Некоторых отправляют туда насильно, говорит он. 

"По слухам, тех, кто отказывался, вывозили в отдаленное место и там обрабатывали. Рассказывали, что там подвал есть и яма. Некоторые сбегали, и больше мы их не видели", – сказал военный. 

По словам Ивана, в Луганской области отказникам не говорят, куда их отвезут. Им, как говорит военный, угрожают дисбатом, стройбатом и лагерем, а в самой Брянке сообщают, что нужно будет провести две беседы – с психологом и командованием, которые потом решат дальнейшую судьбу отказника. 

Военнослужащий говорит, что в Брянке ему сказали, что у него есть два варианта – идти воевать или отказаться, но в таком случае он попадет в "СИЗО". Так, по его словам, оккупанты называют "яму". 

Этот военный намерен отказаться и надеется уехать "без ямы". Также он может вернуться в подразделение.

Иван принимает участие в боевых действиях три месяца. В РФ он не отказался от участия в войне, испугавшись тюремного срока. Сейчас он жалуется на неопытность российского командования и манипуляции со стороны командиров. Самым страшным, что увидел за три месяца на войне, назвал гибель сослуживцев и то, как к ним обращается командование. 

"Постоянный обман у нас, постоянная манипуляция. Нам говорят, что пойдем туда, сделаем это и вернемся домой. Мы выполняем эти действия и нам день-два спустя опять говорят идти куда-то. Много солдат гибнут из-за собственной глупости и неопытного командования", – заявил он. 

Контекст:

"Верстка" отмечала, что, согласно ст. 51 закона РФ "О воинской обязанности и военной службе", каждый военнослужащий имеет право отказаться от участия в военных действиях. Никаких наказаний или санкций за это закон не предусматривает.

Сообщения о массовых отказах российских военных ехать на войну в Украину поступают последние несколько месяцев. Например, 13 июля вице-президент фонда "Свободная Бурятия" Виктория Маладаева рассказала, что около 500 российских военных из Бурятии и других регионов РФ написали рапорты об увольнении из армии, чтобы не воевать в Украине. При этом, по ее словам, российских военных, которые хотят расторгнуть контракт, насильно удерживают в Украине.

17 июля "Медиазона" писала, что военных из Бурятии, отказавшихся продолжать службу, отправляют в СИЗО под оккупированным Луганском.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, СИЗО, военные, Брянка, война России против Украины, российские оккупанты
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