ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Советник министра внутренних дел: Война продолжается. Те, кто оставался переждать дома, уже не выдерживают и уезжают

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Смирнов: Уровень солидарности невероятный
Смирнов: Уровень солидарности невероятный
Фото: Ростислав Смірнов / Facebook

Украинцы продолжают покидать районы, расположенные поблизости мест боевых действий, рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

"Война продолжается. Даже те, кто оставался переждать дома, уже не выдерживают и выезжают из районов, вблизи которых идут бои. Конечно, нет таких масштабов, как в первые дни, но активность на сайте "Прихисток" остается значительной. Это сайт, где люди предоставляют жилье тем, кто вынужденно покинул свой дом. За два месяца на сайте побывали более 2 млн граждан. Сейчас мы ориентируемся на определенные регионы. Например, когда шла эвакуация из Мариуполя в Запорожье, по Запорожью запускали рекламу, чтобы люди могли там находить жилье", – отметил Смирнов.

Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля. Полный текст интервью

По его словам, украинцы стараются помогать друг другу в такое трудное для всех время.

"Уровень солидарности и поддержки в украинском обществе сейчас просто невиданных объемов. Людей, чье жилье разрушено, принимают соседи, помогают отстраивать дома. Люди хотят быть причастными. Далеко не все могут воевать, но они видят боль сограждан и хотят помочь", – подчеркнул Смирнов.

Контекст:

31 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские оккупанты готовятся к наступлению по двум направлениям. На слобожанском направлении противник "проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств с территории РФ". Также происходит перегруппировка и подготовка к наступлению на лиманском направлении.

29 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что война может длится дольше, чем ожидалось, и призвала жителей оккупированных российскими войсками территорий переезжать в Украину и отказываться от российских паспортов.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, война, эвакуация, переселенцы, жилье, российская агрессия, война России против Украины, Ростислав Смирнов
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