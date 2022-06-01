​Советник министра внутренних дел: Война продолжается. Те, кто оставался переждать дома, уже не выдерживают и уезжают

"Война продолжается. Даже те, кто оставался переждать дома, уже не выдерживают и выезжают из районов, вблизи которых идут бои. Конечно, нет таких масштабов, как в первые дни, но активность на сайте "Прихисток" остается значительной. Это сайт, где люди предоставляют жилье тем, кто вынужденно покинул свой дом. За два месяца на сайте побывали более 2 млн граждан. Сейчас мы ориентируемся на определенные регионы. Например, когда шла эвакуация из Мариуполя в Запорожье, по Запорожью запускали рекламу, чтобы люди могли там находить жилье", – отметил Смирнов.

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По его словам, украинцы стараются помогать друг другу в такое трудное для всех время.

"Уровень солидарности и поддержки в украинском обществе сейчас просто невиданных объемов. Людей, чье жилье разрушено, принимают соседи, помогают отстраивать дома. Люди хотят быть причастными. Далеко не все могут воевать, но они видят боль сограждан и хотят помочь", – подчеркнул Смирнов.