Связи с большинством общин Херсонской области пока нет – глава ОВА

"В настоящее время обстановка во временно оккупированной Херсонской области остается стабильно тяжелой. Отсутствует мобильная связь и частично интернет на территории области, которая временно находится под оккупацией... Связь с большинством общин установить не удается", – написал Лагута.
По его словам, оккупанты принимают меры, чтобы закрыть для граждан Украины все возможные доступы к правдивой информации, в том числе пытаются подключить интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов.
На территории общин, с которыми удалось установить связь, ситуация, по словам Лагуты, изменилась мало: есть газ, вода и электричество, но в большинстве общин кризис с медикаментами, топливом и продуктами питания. В части населенных пунктов разрушены дома и коммунальные сети после обстрелов оккупантов.
"По возможности производится ремонт сетей и оказывается помощь населению волонтерами и благотворительными организациями. Остается проблема с выплатой пенсий и социальной помощи. Потребуется определенное время для налаживания связи с общинами. Работа по восстановлению мобильной связи и интернета украинских операторов проводится", – сообщил Лагута.
На деоккупированных территориях области, в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальной общинах, мобильная связь частично есть, добавил чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.
1 мая Госспецсвязи сообщало, что российские оккупанты отключили мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Также, по данным Госспецсвязи, оккупанты параллельно с отключением украинских операторов начали распространять фейки о том, что распоряжение отключить связь якобы дали украинские власти.
4 мая все украинские операторы восстановили мобильную связь в Херсоне и Херсонской области, заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
Представитель оккупационных властей Крыма заявил 27 мая, что временно захваченные территории Херсонской области переходят на российскую систему нумерации телефонов +7, добавив, что в регион "зашли новые операторы".
30 мая в Херсоне и Херсонской области снова пропала связь, сообщил Лагута. По информации Госспецсвязи, ее отключили российские оккупанты и быстро восстановить ее не удастся, так как все оборудование находится на оккупированных территориях.