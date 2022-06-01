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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Связи с большинством общин Херсонской области пока нет – глава ОВА

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Восстановить связь в оккупированных районах области пока не удается
Восстановить связь в оккупированных районах области пока не удается
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Восстановить мобильную связь и интернет в оккупированных общинах Херсонской области пока не удается, связи с большинством из них нет. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

"В настоящее время обстановка во временно оккупированной Херсонской области остается стабильно тяжелой. Отсутствует мобильная связь и частично интернет на территории области, которая временно находится под оккупацией... Связь с большинством общин установить не удается", – написал Лагута.

По его словам, оккупанты принимают меры, чтобы закрыть для граждан Украины все возможные доступы к правдивой информации, в том числе пытаются подключить интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов.

На территории общин, с которыми удалось установить связь, ситуация, по словам Лагуты, изменилась мало: есть газ, вода и электричество, но в большинстве общин кризис с медикаментами, топливом и продуктами питания. В части населенных пунктов разрушены дома и коммунальные сети после обстрелов оккупантов.

"По возможности производится ремонт сетей и оказывается помощь населению волонтерами и благотворительными организациями. Остается проблема с выплатой пенсий и социальной помощи. Потребуется определенное время для налаживания связи с общинами. Работа по восстановлению мобильной связи и интернета украинских операторов проводится", – сообщил Лагута.

На деоккупированных территориях области, в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальной общинах, мобильная связь частично есть, добавил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

1 мая Госспецсвязи сообщало, что российские оккупанты отключили мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Также, по данным Госспецсвязи, оккупанты параллельно с отключением украинских операторов начали распространять фейки о том, что распоряжение отключить связь якобы дали украинские власти.

4 мая все украинские операторы восстановили мобильную связь в Херсоне и Херсонской области, заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Представитель оккупационных властей Крыма заявил 27 мая, что временно захваченные территории Херсонской области переходят на российскую систему нумерации телефонов +7, добавив, что в регион "зашли новые операторы".

30 мая в Херсоне и Херсонской области снова пропала связь, сообщил Лагута. По информации Госспецсвязи, ее отключили российские оккупанты и быстро восстановить ее не удастся, так как все оборудование находится на оккупированных территориях.

Теги: интернет, мобильная связь, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, Геннадий Лагута, российские оккупанты
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