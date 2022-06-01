Связи с большинством общин Херсонской области пока нет – глава ОВА

"В настоящее время обстановка во временно оккупированной Херсонской области остается стабильно тяжелой. Отсутствует мобильная связь и частично интернет на территории области, которая временно находится под оккупацией... Связь с большинством общин установить не удается", – написал Лагута.

По его словам, оккупанты принимают меры, чтобы закрыть для граждан Украины все возможные доступы к правдивой информации, в том числе пытаются подключить интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов.

На территории общин, с которыми удалось установить связь, ситуация, по словам Лагуты, изменилась мало: есть газ, вода и электричество, но в большинстве общин кризис с медикаментами, топливом и продуктами питания. В части населенных пунктов разрушены дома и коммунальные сети после обстрелов оккупантов.

"По возможности производится ремонт сетей и оказывается помощь населению волонтерами и благотворительными организациями. Остается проблема с выплатой пенсий и социальной помощи. Потребуется определенное время для налаживания связи с общинами. Работа по восстановлению мобильной связи и интернета украинских операторов проводится", – сообщил Лагута.

На деоккупированных территориях области, в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальной общинах, мобильная связь частично есть, добавил чиновник.

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