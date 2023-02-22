Спикер Шольца заявил, что канцлер продолжит звонить Путину

"Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но время от времени правильно звонить в Москву", – сказал он.
Спикер добавил, что звонить стоит даже при отсутствии результатов разговоров и разных принципиальных позициях по поводу войны.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц периодически созванивался с президентом России. Он также неоднократно заявлял, что связь с Москвой нужно поддерживать. Шольц считает, что, несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска.
Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря 2022 года. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины.
О том, что переговоры с РФ необходимо продолжать, заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, он не намерен прерывать контакты с Москвой, несмотря на критику в его адрес.
29 января 2023 года Шольц заявил, что хочет продолжать переговоры с Путиным о прекращении войны против Украины.