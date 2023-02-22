Спикер Шольца заявил, что канцлер продолжит звонить Путину

Последний раз Шольц разговаривал с Путиным в декабре 2022 года Фото: EPA

"Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но время от времени правильно звонить в Москву", – сказал он.

Спикер добавил, что звонить стоит даже при отсутствии результатов разговоров и разных принципиальных позициях по поводу войны.