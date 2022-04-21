США намерены объявить о новом пакете помощи для Украины в области безопасности – Белый дом

По ее словам, президент Джо Байден "в ближайшее время намерен подробнее объявить о следующем раунде помощи в области безопасности".
"Скоро вы услышите больше", – добавила она.
Спикер заявила, что запуск РФ межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", о котором Москва заявила 20 апреля, не разубедит США помогать Украине. Вашингтон, по словам Псаки, продолжит оказание Украине военной помощи и помощи в сфере безопасности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 апреля в 16.45 по Киеву Байден должен выступить с заявлением о войне РФ против Украины. СМИ сообщали, что речь будет идти о военной помощи.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.