США намерены объявить о новом пакете помощи для Украины в области безопасности – Белый дом

По ее словам, президент Джо Байден "в ближайшее время намерен подробнее объявить о следующем раунде помощи в области безопасности".

"Скоро вы услышите больше", – добавила она.

Спикер заявила, что запуск РФ межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", о котором Москва заявила 20 апреля, не разубедит США помогать Украине. Вашингтон, по словам Псаки, продолжит оказание Украине военной помощи и помощи в сфере безопасности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 апреля в 16.45 по Киеву Байден должен выступить с заявлением о войне РФ против Украины. СМИ сообщали, что речь будет идти о военной помощи.