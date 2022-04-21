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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США намерены объявить о новом пакете помощи для Украины в области безопасности – Белый дом

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Псаки: Скоро вы услышите больше
Псаки: Скоро вы услышите больше
Фото: EPA

США намерены объявить о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Об этом в интервью CNN 20 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент Джо Байден "в ближайшее время намерен подробнее объявить о следующем раунде помощи в области безопасности".

"Скоро вы услышите больше", – добавила она.

Спикер заявила, что запуск РФ межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", о котором Москва заявила 20 апреля, не разубедит США помогать Украине. Вашингтон, по словам Псаки, продолжит оказание Украине военной помощи и помощи в сфере безопасности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 апреля в 16.45 по Киеву Байден должен выступить с заявлением о войне РФ против Украины. СМИ сообщали, что речь будет идти о военной помощи.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, Джен Псаки, военная помощь, Белый дом, война России против Украины
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