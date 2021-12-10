США выделят Украине $20 млн на усиление границы

На выделенные США средства будут закуплены беспилотники, спецтранспорт, средства видеомониторинга и связи Фото: dpsu.gov.ua

По словам главы отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов посольства США в Украине Сары Лангенкомп, реализация плана, предусматривающего предоставление ГПСУ беспилотников, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи и экипировки, стартует в январе 2022 года.

Первый замглавы ГПСУ Владимир Никифоренко отметил, что ситуация на востоке и северных границах Украины непростая.

"Этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе", – подчеркнул он.