Страны ЕС хотят организовать совместные закупки боеприпасов для Украины – Bloomberg

На этой неделе Эстония выступила с предложением, чтобы страны Европейского союза инвестировали около €4 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов, которые нужны Украине в этом году для отражения российского вторжения.

Это предложение получило предварительную поддержку от Нидерландов и Румынии. Министры иностранных дел ЕС должны обсудить этот план 20 февраля во время встречи в Брюсселе. Само решение может быть принято на саммите ЕС в марте, пишет издание.

Сокращение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить, пишет издание.

По этой причине США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

Bloomberg отмечает, что совместную закупку вооружений могут поддержать Франция, чей президент Эммануэль Макрон также рассматривает возможность совместных закупок боеприпасов для Украины, и Польша, которая заявляла о создании коалиции для финансирования производства, в которую входит Эстония.