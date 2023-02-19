Страны ЕС хотят организовать совместные закупки боеприпасов для Украины – Bloomberg

На этой неделе Эстония выступила с предложением, чтобы страны Европейского союза инвестировали около €4 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов, которые нужны Украине в этом году для отражения российского вторжения.
Это предложение получило предварительную поддержку от Нидерландов и Румынии. Министры иностранных дел ЕС должны обсудить этот план 20 февраля во время встречи в Брюсселе. Само решение может быть принято на саммите ЕС в марте, пишет издание.
Сокращение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить, пишет издание.
По этой причине США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.
Bloomberg отмечает, что совместную закупку вооружений могут поддержать Франция, чей президент Эммануэль Макрон также рассматривает возможность совместных закупок боеприпасов для Украины, и Польша, которая заявляла о создании коалиции для финансирования производства, в которую входит Эстония.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил, что Евросоюз должен в максимально сжатые сроки помочь Украине восполнить запасы боеприпасов.