Свитан: Для нападения на Украину россияне должны были готовиться еще лет 10 и догнать армию до 4 млн профессионалов

"Любая страна (и армия в том числе), когда готовится к выполнению определенных задач... Допустим, если она готовится к выполнению задач обороны, есть определенные планы, нормативы по производству военной техники, снарядов, людей, готовых к выполнению задач. [...] Вот россияне готовились наступать, но готовились, не готовясь. То есть они думали наступать, но не готовились к такой войне", – сказал он.

По словам военного эксперта, в России "просчитались очень сильно по подготовке" к войне.

"Если бы они реально готовились к наступательным действиям на 40-миллионную страну, у которой уже восемь лет армия все-таки воюет – пусть она и не развернута по военному времени – они должны были несколько еще, наверное, лет – чуть ли не десяток лет – готовиться с теми мощностями, которые у них есть. Они должны были догнать армию где-то до 4 млн человек: профессионалов. А это несколько лет, а то и десяток лет", – объяснил Свитан.

Он подчеркнул, что необходимо было также "создать определенное количество боезапаса для того, чтобы воевать минимум года три-четыре".

"То есть это в несколько раз больше, чем у них было, включая советское вооружение. То есть все, что у них было, они за год использовали. Это не готовились они к войне. То есть к затяжной, реальной войне. [...] Быстрая победоносная война... Есть термин: это военная авантюра. То есть это не война, а это военная авантюра. Вот они готовились к военной авантюре – больше к какой-то политико-силовой, – но не к войне по захвату, допустим, территории", – считает Свитан.

Эксперт отметил, что российские оккупанты "успели выскочить", сократив линию фронта.

"Тысячу километров фронта убрали, но все равно еще больше тысячи осталось. Они сожгли практически все, что у них было. Они сожгли все запасы", – объяснил Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

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