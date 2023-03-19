ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: Для нападения на Украину россияне должны были готовиться еще лет 10 и догнать армию до 4 млн профессионалов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Действия российских оккупантов Свитан назвал "авантюрой"
Действия российских оккупантов Свитан назвал "авантюрой"
Фото: ЕРА

Российская армия была не готова к полномасштабному вторжению в Украину. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Любая страна (и армия в том числе), когда готовится к выполнению определенных задач... Допустим, если она готовится к выполнению задач обороны, есть определенные планы, нормативы по производству военной техники, снарядов, людей, готовых к выполнению задач. [...] Вот россияне готовились наступать, но готовились, не готовясь. То есть они думали наступать, но не готовились к такой войне", – сказал он.

По словам военного эксперта, в России "просчитались очень сильно по подготовке" к войне.

"Если бы они реально готовились к наступательным действиям на 40-миллионную страну, у которой уже восемь лет армия все-таки воюет – пусть она и не развернута по военному времени – они должны были несколько еще, наверное, лет – чуть ли не десяток лет – готовиться с теми мощностями, которые у них есть. Они должны были догнать армию где-то до 4 млн человек: профессионалов. А это несколько лет, а то и десяток лет", – объяснил Свитан.

Он подчеркнул, что необходимо было также "создать определенное количество боезапаса для того, чтобы воевать минимум года три-четыре".

"То есть это в несколько раз больше, чем у них было, включая советское вооружение. То есть все, что у них было, они за год использовали. Это не готовились они к войне. То есть к затяжной, реальной войне. [...] Быстрая победоносная война... Есть термин: это военная авантюра. То есть это не война, а это военная авантюра. Вот они готовились к военной авантюре – больше к какой-то политико-силовой, – но не к войне по захвату, допустим, территории", – считает Свитан.

Эксперт отметил, что российские оккупанты "успели выскочить", сократив линию фронта.

"Тысячу километров фронта убрали, но все равно еще больше тысячи осталось. Они сожгли практически все, что у них было. Они сожгли все запасы", – объяснил Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

14 марта министерство обороны Великобритании сообщило со ссылкой на данные разведки, что из-за нехватки артиллерийских боеприпасов в российских войсках действуют "чрезвычайно строгие нормы расхода снарядов". В Лондоне предполагают, что РФ выдает старые боеприпасы, которые считались непригодными к использованию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, армия, война, вооружение, нападение, боеприпасы, вторжение, наступление, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, Роман Свитан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
Галина ГРИШИНА
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
Галина ГРИШИНА
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
Галина ГРИШИНА
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
Галина ГРИШИНА
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
Галина ГРИШИНА
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (69851)
2
Мишина показала, как принимает душ (33834)
3
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (33628)
4
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (28348)
5
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой (23400)
6
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (21791)
7
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт (17172)
8
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца (16852)
 
 
 
 