Свитан: С 2004 года россияне начали получать украинские паспорта и заходить на управляющие должности в Минобороны, СБУ, МВД. Так была угроблена наша военная промышленность

В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

По его словам, Украину 30 лет разворовывали, а армию уничтожали.

"Угробили производство, угробили саму армию, угробили производственный потенциал. Я бы не сказал, что это диверсия прямая, хотя где-то с 2004 года было понятно... После того, как начали заходить россияне в Украину, как начали получать украинские паспорта, начали заходить на управляющие должности в Министерство обороны, в Службу безопасности, Министерство внутренних дел, то есть они сразу пошли в силовые органы, пошли в политику", – сказал эксперт.

По его словам, эти люди отказывались от российского гражданства и получали украинское.

"Но это все были засланцы российские. И эта инфильтрация российского элемента привела к тому, что за несколько десятков лет просто угроблена наша промышленность. У нас действительно сильнейший потенциал ракетный в Днепре. У нас сильнейший потенциал двигателей авиационных в Запорожье. У нас рембаза сильнейшая вертолетная "Авиакон" в Конотопе. О харьковских, житомирских заводах и львовских – танковых и бронетанковых – здесь можно уже не говорить. У нас очень большой потенциал был. Его просто угробили", – сказал он.

Также ключевую роль сыграло финансирование производства и гособоронзаказ.

"Когда заказывают то, что не нужно, и когда не заказывают то, что нужно, – естественно, не попадает финансирование в систему производства – и она рушится. Причем не только станки рушатся – разъезжается инженерный состав. А это очень важно. Люди, которые могли производить определенные вещи, – их, кстати, больше переманили те же россияне. Очень много в Россию уехало просто золотых инженеров. А они уже в России", – рассказал Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

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