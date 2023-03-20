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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свитан: С 2004 года россияне начали получать украинские паспорта и заходить на управляющие должности в Минобороны, СБУ, МВД. Так была угроблена наша военная промышленность

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В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран членов НАТО
В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Одной из причин того, что украинский оборонно-промышленный комплекс до недавнего времени не производил снаряды, было внедрение в руководство силовых и оборонных структур россиян, которые привели к уничтожению украинской военной промышленности. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, Украину 30 лет разворовывали, а армию уничтожали.

"Угробили производство, угробили саму армию, угробили производственный потенциал. Я бы не сказал, что это диверсия прямая, хотя где-то с 2004 года было понятно... После того, как начали заходить россияне в Украину, как начали получать украинские паспорта, начали заходить на управляющие должности в Министерство обороны, в Службу безопасности, Министерство внутренних дел, то есть они сразу пошли в силовые органы, пошли в политику", – сказал эксперт.

По его словам, эти люди отказывались от российского гражданства и получали украинское.

"Но это все были засланцы российские. И эта инфильтрация российского элемента привела к тому, что за несколько десятков лет просто угроблена наша промышленность. У нас действительно сильнейший потенциал ракетный в Днепре. У нас сильнейший потенциал двигателей авиационных в Запорожье. У нас рембаза сильнейшая вертолетная "Авиакон" в Конотопе. О харьковских, житомирских заводах и львовских – танковых и бронетанковых – здесь можно уже не говорить. У нас очень большой потенциал был. Его просто угробили", – сказал он.

Также ключевую роль сыграло финансирование производства и гособоронзаказ.

"Когда заказывают то, что не нужно, и когда не заказывают то, что нужно, – естественно, не попадает финансирование в систему производства – и она рушится. Причем не только станки рушатся – разъезжается инженерный состав. А это очень важно. Люди, которые могли производить определенные вещи, – их, кстати, больше переманили те же россияне. Очень много в Россию уехало просто золотых инженеров. А они уже в России", – рассказал Свитан.

Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В январе стало известно, что "Укроборонпром" начал серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран – членов НАТО.

В начале февраля в концерне заявили, что совместно со страной НАТО Украина начала производить мины калибра 120 мм.

СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, МВД, СБУ, шпионаж, Укроборонпром, Министерство обороны Украины, боеприпасы, война России против Украины, Роман Свитан
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