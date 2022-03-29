"Теперь будут бить бывших хозяев". Украинские военные откопали танки, брошенные российскими оккупантами

По данным Генштаба, местные жители хотели сжечь российскую технику, чтобы враг не отбил ее обратно Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Брошенные российскими оккупантами танки откопали. Да, именно откопали. Ведь "профессиональные" российские танкисты умудрились "посадить" их в почву чуть ли не по башни", – говорится в сообщении.

В Генштабе не уточнили, где именно оккупанты оставили свою технику, при этом отметили, что местные жители хотели сжечь танки, чтобы враг не отбил их обратно.

"Профессиональные военные не дали. "Подсохнет – будут наши. А полезут забирать – сожжем вместе с танками", – сказали они. Подсохли, откопали, поставили в строй. Теперь будут бить бывших российских хозяев. Доверяйте Вооруженным силам Украины", – отметили в Генштабе.

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