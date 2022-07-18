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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ТЭС ДТЭК с начала войны делают все возможное для стабильной работы энергосистемы – гендиректор

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С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" отпустили столько же электроэнергии, сколько в среднем потребляет более 20 млн семей в месяц
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" отпустили столько же электроэнергии, сколько в среднем потребляет более 20 млн семей в месяц
Фото: depositphotos.com

Компания "ДТЭК Энерго" делает все возможное, чтобы, несмотря на войну, обеспечить украинскую энергосистему достаточными для бесперебойной работы маневренными мощностями. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Компания начала предварительную подготовку к прохождению отопительного сезона, отметили в ДТЭК. В компании добавили, что уже несколько месяцев энергетики ремонтируют теплоэлектростанции для повышения надежности их работы в период пикового потребления: восемь энергоблоков ТЭС энергетики уже отремонтировали, еще четыре ремонтируют и готовят к зиме.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" отпустили столько же электроэнергии, сколько в среднем потребляет более 20 млн семей в месяц. Этого было достаточно, чтобы поддержать украинскую энергосистему и полностью удовлетворить потребности маневренных мощностей, отметили в пресс-службе.

"Ближайший отопительный сезон действительно будет самым сложным за все годы независимости. Нам придется проходить его в условиях неопределенности, турбулентности и постоянных угроз тем или иным элементам энергосистемы. Наша основная задача – обеспечить бесперебойную работу тепловой генерации, прежде всего, в самые холодные месяцы. Наши мужественные и профессиональные энергетики, шахтеры и машиностроители работают 24/7, чтобы украинцы были с теплом и светом во время зимы", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Теги: энергетика, отопительный сезон, электроэнергия, ТЭС, ремонт, энергосистема
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