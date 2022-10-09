ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ткаченко: Отношение оккупантов к украинскому культурному наследию – это военное преступление

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ткаченко оценил ущерб, нанесенный оккупантами украинской культуре
Ткаченко оценил ущерб, нанесенный оккупантами украинской культуре
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты ограбили почти 40 музеев. Об этом 9 октября в интервью The Associated Press сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, российские военные на оккупированных украинских территориях забирали артефакты и в целом разграблением и уничтожением нанесли культурным объектам Украины ущерб, который оценивается в "сотни миллионов евро".

Ткаченко также заявил, что отношение россиян к украинскому культурному наследию – "это военное преступление".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ходе войны оккупанты неоднократно наносили удары в том числе по украинским музеям.

В частности, российские военные стреляли по расположенному в Харьковской области литературно-мемориальному музею Григория СковородыМинобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково".

Из Мелитопольского краеведческого музея Запорожской области оккупанты похитили ценные экспонаты, в том числе из золота.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, культура, Александр Ткаченко, вторжение, преступление, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, артефакт, музей, российские военные, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото G
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (387466)
2
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (139081)
3
Наталья Кличко вышла в свет со спутником (62809)
4
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная (59633)
5
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (52096)
6
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото (35182)
7
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце (28376)
8
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал (27845)
 
 
 
 