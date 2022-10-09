Ткаченко: Отношение оккупантов к украинскому культурному наследию – это военное преступление

По его словам, российские военные на оккупированных украинских территориях забирали артефакты и в целом разграблением и уничтожением нанесли культурным объектам Украины ущерб, который оценивается в "сотни миллионов евро".
Ткаченко также заявил, что отношение россиян к украинскому культурному наследию – "это военное преступление".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ходе войны оккупанты неоднократно наносили удары в том числе по украинским музеям.
В частности, российские военные стреляли по расположенному в Харьковской области литературно-мемориальному музею Григория Сковороды. Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково".
Из Мелитопольского краеведческого музея Запорожской области оккупанты похитили ценные экспонаты, в том числе из золота.