Ткаченко: Отношение оккупантов к украинскому культурному наследию – это военное преступление

По его словам, российские военные на оккупированных украинских территориях забирали артефакты и в целом разграблением и уничтожением нанесли культурным объектам Украины ущерб, который оценивается в "сотни миллионов евро".

Ткаченко также заявил, что отношение россиян к украинскому культурному наследию – "это военное преступление".

Война России против Украины. Главное (обновляется)