Тодуров: Наша задача – добиться от России того, чего добились от Германии в 45-м году. Покаяния

Тодуров: Если Россия не покается, мира не будет Фото: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

"Сегодня наша аудитория – это молодежь, которая будет жить параллельно с нашими детьми. Вот это аудитория, которой мы что-то должны доказать, донести, рассказать какую-то правду. Потому что наша задача сегодня – добиться того, чего добились от Германии в 45-м году. Покаяния. Пока Россия не покается всем своим населением во главе с руководством и не покаются люди в тех преступлениях, которые они сегодня совершили, мира не будет. И в мире не будет мира в целом", – сказал он.

Тодуров уверен, что в таком случае агрессия будет продолжаться – возможно, не физически, но агрессивный настрой сохранится. Поэтому сейчас необходимо рассказать объективную правду и объяснить, почему не должно происходить то, что происходит, подчеркнул он.

"И на исторических аналогиях провести это и показать: "Посмотрите: Германия в 56-м восстановилась практически и стала развиваться. Благодаря чему? Потому что покаялись, потому что получили поддержку других стран", – объяснил Тодуров.

Он отметил, что сегодняшняя Россия – это враг для Украины, который пришел с оружием на ее территорию, но стоит думать наперед.

"Наша задача сегодня – донести молодежи, которая бежит из России, которая наверняка когда-то вернется туда, может быть, – донести ту информацию, с которой они потом будут жить, и обезопасить эту страну и нас от подобных вещей", – сказал он.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

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