Тодуров: 90 первых дней войны я прожил, не выходя из клиники. Я за 90 дней ни разу не ночевал дома, так же, как и все сотрудники

Первый день войны он помнит "очень отчетливо" – проснулся около пяти утра от прилета ракеты в Броварах и сразу поехал на работу.

"Собрал коллектив. Я сказал: "Мы все военнообязанные. Никакой паники. Наверняка сейчас пойдет поток раненых. Мы должны обеспечить их обслуживание. Прекращаем плановый прием тех больных, которые не нуждаются прямо сегодня. Готовим койки, готовим приемные отделения, готовим скважину, готовим воду", – рассказал Тодуров.

Директор отметил, что в больнице в первые дни пробурили скважину, он привез генератор на 60 киловатт, учреждение перешло на автономную котельную, чтобы не зависеть от центральной.

"Передвижения по городу – вы помните – первые дни были невозможны. Поэтому мы на "скорой" собрали весь персонал из регионов, привезли сюда и организовали здесь жизнь. 90 первых дней войны я прожил на этом диване, не выходя из клиники. Я за 90 дней ни разу не вышел из клиники, не ночевал дома. Так же, как и все сотрудники", – сказал Тодуров.

По его словам, он спал на диване или в подвале, когда были обстрелы в начале марта.

"У нас же еще в Ирпене филиал. 5 марта, буквально в день уже оккупации, когда орки заходили, я еще сел в машину и поехал забрал остатки наших: там 10 пациентов было и врачи. Я их вывез лично из Ирпеня, потому что понимал, что сейчас будет там катастрофа", – добавил Тодуров.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полный текст интервью

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