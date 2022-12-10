ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тодуров: 90 первых дней войны я прожил, не выходя из клиники. Я за 90 дней ни разу не ночевал дома, так же, как и все сотрудники

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тодуров рассказал, как провел первые дни войны
Тодуров рассказал, как провел первые дни войны
Фото: КНП "Херсонська обласна клінічна лікарня" ХОР / Facebook

В первые же дни полномасштабной войны в киевском Институте сердца наладили автономную работу, и последующие месяцы все сотрудники жили и работали там постоянно. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

Первый день войны он помнит "очень отчетливо" – проснулся около пяти утра от прилета ракеты в Броварах и сразу поехал на работу.

"Собрал коллектив. Я сказал: "Мы все военнообязанные. Никакой паники. Наверняка сейчас пойдет поток раненых. Мы должны обеспечить их обслуживание. Прекращаем плановый прием тех больных, которые не нуждаются прямо сегодня. Готовим койки, готовим приемные отделения, готовим скважину, готовим воду", – рассказал Тодуров.

Директор отметил, что в больнице в первые дни пробурили скважину, он привез генератор на 60 киловатт, учреждение перешло на автономную котельную, чтобы не зависеть от центральной.

"Передвижения по городу – вы помните – первые дни были невозможны. Поэтому мы на "скорой" собрали весь персонал из регионов, привезли сюда и организовали здесь жизнь. 90 первых дней войны я прожил на этом диване, не выходя из клиники. Я за 90 дней ни разу не вышел из клиники, не ночевал дома. Так же, как и все сотрудники", – сказал Тодуров.

По его словам, он спал на диване или в подвале, когда были обстрелы в начале марта.

"У нас же еще в Ирпене филиал. 5 марта, буквально в день уже оккупации, когда орки заходили, я еще сел в машину и поехал забрал остатки наших: там 10 пациентов было и врачи. Я их вывез лично из Ирпеня, потому что понимал, что сейчас будет там катастрофа", – добавил Тодуров.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.

Колонны бронетехники и воздушный десант российской армии с целью оцепить Киев захватили населенные пункты столичного региона, где нанесли значительные разрушения жилью, инфраструктуре и совершили массовые военные преступления против гражданского населения.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков.

По информации Госбюро расследований, Россия планировала захватить всю территорию Украины – об этом свидетельствуют документы оккупантов, найденные в освобожденном Тростянце Сумской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, медицина, больница, Борис Тодуров, вторжение, Ирпень, война России против Украины, врачи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Каменских показала себя под снегом
Каменских показала себя под снегом
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (346582)
2
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе (62050)
3
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера" (42169)
4
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки (37077)
5
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода (32592)
6
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time (31452)
7
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах (25369)
8
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу (23129)
 
 
 
 