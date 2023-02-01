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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Только ядерное оружие может спасти от нападения агрессора – посол Украины в Германии

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Украина хотела получить от Будапештского меморандума "гарантии безопасности", сказал Макеев
Украина хотела получить от Будапештского меморандума "гарантии безопасности", сказал Макеев
Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

Весь мир должен позаботился о том, чтобы гарантии безопасности для Украины были подкреплены конкретными инструментами, которые помогут сделать так, "чтобы Россия их не нарушила". Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью "Німецька хвиля", опубликованном 31 января.

Он подчеркнул, что "гарантии безопасности", это то, что Украина хотела получить от Будапештского меморандума еще в 1994 году. Но это оказались не гарантии, а "заверения в безопасности", сказал Макеев. 

"И мы поняли, что, к сожалению, Россия нарушила этот Будапештский меморандум, а мы не получили полной поддержки безопасности от США, Великобритании и других ядерных государств. Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора", – сказал Макеев. 

Он напомнил, что в начале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму. Украина хотела Украина провести консультации стран – гарантов Будапештского меморандума. Тогда президент сказал, если по итогам консультации Украина не получит гарантий безопасности, Киев будет считать, что меморандум не работает. Зеленский отметил, что с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации стран – гарантов Будапештского меморандума, но "трижды безуспешно". 

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, агрессия, меморандум, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, Алексей Макеев, безопасность, соглашение
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