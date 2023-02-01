Только ядерное оружие может спасти от нападения агрессора – посол Украины в Германии

Он подчеркнул, что "гарантии безопасности", это то, что Украина хотела получить от Будапештского меморандума еще в 1994 году. Но это оказались не гарантии, а "заверения в безопасности", сказал Макеев.

"И мы поняли, что, к сожалению, Россия нарушила этот Будапештский меморандум, а мы не получили полной поддержки безопасности от США, Великобритании и других ядерных государств. Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора", – сказал Макеев.

Он напомнил, что в начале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может поставить под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму. Украина хотела Украина провести консультации стран – гарантов Будапештского меморандума. Тогда президент сказал, если по итогам консультации Украина не получит гарантий безопасности, Киев будет считать, что меморандум не работает. Зеленский отметил, что с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации стран – гарантов Будапештского меморандума, но "трижды безуспешно".