Twitter с начала вторжения РФ в Украину удалил более 75 тыс. профилей из-за нарушений, касающихся спама и манипуляций

В Twitter заявили, что обозначили или удалили более 50 тыс. образцов контента Фото: EPA

"Мы продолжаем активно проявлять дезинформацию и другие нарушения наших правил. С начала войны в Украине мы удалили более 75 тыс. профилей из-за нарушения нашей политики, касающейся спама и манипуляций на платформе Twitter. С помощью этих профилей было выполнено немало попыток манипуляций в сервисе, в частности, финансово мотивированной и обусловленной обстоятельствами рассылки спама. Сейчас мы не считаем, что они представляют определенную координированную кампанию, связанную с правительственным субъектом", – говорится в сообщении.

Также соцсеть обозначила или удалила более 50 тыс. образцов контента, который "распространялся в обманчивом или неточном контексте".

"В частности, старые видеоконфликты, которые выдавали за происходившие в Украине", – заявила она.

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