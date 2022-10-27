"У них слаженно работают все. А у нас..." Оккупант рассказал, как россияне бежали на Донецком направлении – перехват ГУР

"Уносили ноги так, нах*й, все, что успели, схватили и уходили. Пацанов жалко, с*ка, не повезло. П*здец, короче", – пожаловался он.

Оккупант рассказал, что они попали в окружение, и по ним начали бить из всего подряд – и из артиллерии, и из танков.

"Кому-то повезло, кому-то нет. Дальше куда-то смысла нет идти. Если б мы там остались ночевать – все, сегодня уже бы на связь никто не вышел", – сказал он.

По его словам, всего за час обстрела из 90 человек погибли 10.

"Командование тоже все вчера посекло. У*бывали так, что... Ну, я не уверен, что мы бы до ночи вообще дожили вчера", – рассказал оккупант.

Он ответил, как украинцы так эффективно обстреливают их войска.

"Все друг друга знают, где кто находится, у них хорошо, слаженно работают все. А у нас п*дарасы, нах*й. Мы без поддержки всякой, без техники стояли, как долбо*бы ждали вот этой х*йни", — рассказал оккупант.