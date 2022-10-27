"У них слаженно работают все. А у нас..." Оккупант рассказал, как россияне бежали на Донецком направлении – перехват ГУР

"Уносили ноги так, нах*й, все, что успели, схватили и уходили. Пацанов жалко, с*ка, не повезло. П*здец, короче", – пожаловался он.
Оккупант рассказал, что они попали в окружение, и по ним начали бить из всего подряд – и из артиллерии, и из танков.
"Кому-то повезло, кому-то нет. Дальше куда-то смысла нет идти. Если б мы там остались ночевать – все, сегодня уже бы на связь никто не вышел", – сказал он.
По его словам, всего за час обстрела из 90 человек погибли 10.
"Командование тоже все вчера посекло. У*бывали так, что... Ну, я не уверен, что мы бы до ночи вообще дожили вчера", – рассказал оккупант.
Он ответил, как украинцы так эффективно обстреливают их войска.
"Все друг друга знают, где кто находится, у них хорошо, слаженно работают все. А у нас п*дарасы, нах*й. Мы без поддержки всякой, без техники стояли, как долбо*бы ждали вот этой х*йни", — рассказал оккупант.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
Самые жестокие бои сейчас идут в Донецкой области: Бахмутское направление, Авдеевка. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 октября. Он отметил, что там больше всего видно безумие российского командования.