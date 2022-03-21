У российских войск в Украине проблемы с управлением, если единый командир есть, то он некомпетентен – СМИ

Отсутствие единого ответственного за агрессию против Украины привело к дезорганизации наступления, считают собеседники журналистов.

По их мнению, российские командиры, которые отвечают за отдельные участки военных действий, "скорее соревнуются за ресурсы, чем координируют свои действия", и фактически действуют независимо, без всеобъемлющего оперативного плана.

Ситуацию усугубляет для Москвы и широкая арена военных действий.

При этом бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг сказал CNN, что одним из принципов войны является "единоначалие".

Он считает, что даже если единый военачальник у РФ есть (идентифицировать его США не смогли), ситуация на фронтах может свидетельствовать, что этот теоретически существующий человек некомпетентен.

Собеседники CNN также обратили внимание на "чрезмерное" число жертв среди российских высокопоставленных офицеров. Обычно, считают они, это очень редкое явление. В то же время представители Украины заявляют о пяти убитых генералах РФ за три недели боевых действий.

Хертлинг, в частности, считает, что у российских оккупантов просто не оказалось достаточных возможностей для управления, контроля и разведки. В США предполагают, что это также может быть следствием действий украинцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)