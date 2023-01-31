Украина получит 105 разведывательных беспилотников от Германии

Компания Quantum-Systems GmbH объявила о поставках 105 дополнительных разведывательных БПЛА с большой продолжительностью полета типа Vector для военной поддержки Вооруженных сил Украины. Заказ финансируется правительством Германии.

В целях дальнейшей поддержки украинских сил компания объявила об открытии центра обучения операторов Vector в Украине. Это учреждение также станет местным центром по закупке запасных частей и услуг по ремонту.

Vector – это разведывательный беспилотник с неподвижным крылом, способный взлетать приземляться вертикально. Размах крыла составляет 2,8 м, скорость полета – до 72 км/ч. По сообщениям разработчика, для запуска БПЛА не требуется пусковая катапульта или взлетно-посадочная полоса, он работает при скорости ветра до 12 м/с. Время полета – до 120 минут, радиус действия системы – до 15 км (возможно увеличение до 25 км).

В Quantum-Systems GmbH уточняют, что благодаря обновлению программного обеспечения Vector может работать при отсутствии GNSS (спутниковой системы навигации). Электрооптические и инфракрасные сенсоры позволяют беспилотнику выполнять миссии как днем, так и ночью.

Это уже повторный заказ беспилотников со стороны Украины, и система смогла продемонстрировать беспрецедентную производительность в самых сложных условиях, говорится в сообщении ГУР МО.