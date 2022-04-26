Украина готова к миру. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться – Зеленский

"Всех в Украине беспокоит вопрос о мире. [...] Чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым", – сказал он.
Президент подчеркнул, что "Украина готова к миру".
"Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка должны бороться. Должны защищать свободу. Ибо каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.
22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым.
25 апреля Зеленский сообщил, что в Украине от оккупантов освободили уже 931 населенный пункт.