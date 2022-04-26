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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готова к миру. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться – Зеленский

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Зеленский: Каждый день борьбы сейчас это плюс годы мирной жизни после войны
Зеленский: Каждый день борьбы сейчас – это плюс годы мирной жизни после войны
Фото: president.gov.ua

Чтобы Украина победила в войне против России, украинцам нужно делать пребывание оккупантов на украинской земле еще более невыносимым. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 апреля в видеообращении, которое размещено в Facebook Офиса президента.

"Всех в Украине беспокоит вопрос о мире. [...] Чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "Украина готова к миру".

"Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка должны бороться. Должны защищать свободу. Ибо каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы", – объяснил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1167542320671194/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым.

25 апреля Зеленский сообщил, что в Украине от оккупантов освободили уже 931 населенный пункт.

Теги: Россия, война, Донбасс, оккупация, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, население, российские оккупанты
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