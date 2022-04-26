Украина готова к миру. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться – Зеленский

Зеленский: Каждый день борьбы сейчас – это плюс годы мирной жизни после войны Фото: president.gov.ua

"Всех в Украине беспокоит вопрос о мире. [...] Чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "Украина готова к миру".

"Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка должны бороться. Должны защищать свободу. Ибо каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы", – объяснил Зеленский.

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